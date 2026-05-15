『Beyond the Rainbow』

発売日：2026年6月24日

形態：CD2枚組

品番：KICS-4253〜4

定価：￥5,500（税込）

予約：https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKICS-4253/

【Disc.1】※全て新録

01.Nemophila （書き下ろし）

02.Pua Lililehua

03.Desperado

04.Treasure （書き下ろし）

05.Danny Boy

06.The Rose

07.Bloom in your Heart

08.Turkish March

09.Your Smile

10.心の瞳

11.Canon in D

12.Iris （書き下ろし）

【Disc.2】※これまでにリリースしたオリジナル曲のコンピレーション

01.Angel feat. 三浦拓也 (from DEPAPEPE)

02.Bloom in your Heart

03.Follow Your Heart

04.Way To Go!!

05.Dance with Me

06.Tune of Hope

07.Life Is Beautiful

08.You’re My Hero

09.Chocolate Banana Pie

10.Islander’s Dream

11.Precious

12.Sweet Dreams