トップ・ウクレレ・プレイヤーの名渡山遼、メジャーデビュー10周年記念アルバムの収録内容を公開
トップ・ウクレレ・プレイヤーの名渡山遼が6月24日に発売するアルバム『Beyond the Rainbow』の収録内容が発表となった。
名渡山遼は、これまで計5作のアルバムが“ハワイのグラミー賞”と称される『ナ・ホク・ハノハノ・アワード』にノミネートされる（うち2015年の『UKULELE SPLASH!』は受賞）など、名実ともに日本のトップ・ウクレレ・プレイヤー。エキサイティングな高速フレーズから繊細で美しい音色まで自在に弾きこなし、ウクレレファンのみにとどまらず音楽家や業界関係者などからも高い評価を受けている。
ニューアルバム『Beyond the Rainbow』のDisc.1には新規書き下ろしに加え、新旧洋邦のバラエティに富んだ名曲を瑞々しく情感豊かに表現したカバーを新録。花の名前である「Nemophila」から幕を開け、「Iris」で締めくくられる構成にも注目したい。Disc.2には2016年のメジャーデビュー以降の作品から、自身が作曲したオリジナル曲をセレクトしたコンピレーション盤。超絶技巧のウクレレ・プレイはもちろん、作曲家としての魅力も存分に堪能できる内容となっている。
またアルバムリリースに先立ち、6月14日には都内にて“先行試聴＆トークライブ”が開催されることが決定している。『Beyond the Rainbow』の収録楽曲をいち早く楽しめるほか、名渡山遼本人によるレコーディング秘話や創作エピソードなど、ここでしか聞けないトークが楽しめるイベントとなっており、終了後には来場者とのチェキ会も実施される。
『Beyond the Rainbow』
発売日：2026年6月24日
形態：CD2枚組
品番：KICS-4253〜4
定価：￥5,500（税込）
予約：https://www.kingrecords.co.jp/cs/g/gKICS-4253/
【Disc.1】※全て新録
01.Nemophila （書き下ろし）
02.Pua Lililehua
03.Desperado
04.Treasure （書き下ろし）
05.Danny Boy
06.The Rose
07.Bloom in your Heart
08.Turkish March
09.Your Smile
10.心の瞳
11.Canon in D
12.Iris （書き下ろし）
【Disc.2】※これまでにリリースしたオリジナル曲のコンピレーション
01.Angel feat. 三浦拓也 (from DEPAPEPE)
02.Bloom in your Heart
03.Follow Your Heart
04.Way To Go!!
05.Dance with Me
06.Tune of Hope
07.Life Is Beautiful
08.You’re My Hero
09.Chocolate Banana Pie
10.Islander’s Dream
11.Precious
12.Sweet Dreams
『Beyond the Rainbow』先行試聴＆トークライブ
日時：2026年6月14日（日）
1部 開場13:30／開演14:00
2部 開場16:30／開演17:00
会場：絵空箱（東京都新宿区山吹町361-6 誠志堂ビル1F）
出演：名渡山遼
入場料：\4,000（税込／1ドリンク付き）
※トークライブ終了後、チェキ会あり。
予約：https://beyondtherainbowryonatoyama.peatix.com
※先着順。定員になり次第ご予約を締め切らせていただきます
＜Major Debut 10th Anniversary Ryo’s Uke Journey 〜Beyond the Rainbow〜＞
日時：2026年7月12日（日）開場15:00／開演15:30
会場：よみうり大手町ホール（東京都千代田区大手町1-7-1 読売新聞ビル内）
出演：名渡山遼
スペシャルゲスト：DEPAPEPE 三浦拓也
入場料：\7,500（税込／全席指定）
※未就学児入場不可。
お問合せ：キャピタルヴィレッジ（TEL：03-3478-9999）
関連リンク
◆名渡山遼 オフィシャルサイト
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