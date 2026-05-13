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ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが「遂にOlive Infinite始動？！PayPay20%還元！？今知るべきクレカニュース5選」を公開した。動画では、5月中旬に開始されるクレジットカードや電子マネーに関するお得なキャンペーン5選をピックアップし、それぞれの詳細や注目ポイントを解説した。



最初に紹介されたのは、三井住友カードの最上位クラスとなる「Olive Infinite」のリリース日予想である。公式には2026年5月リリース予定と発表されているが、おにまる氏は5月17日の午前1時から最大午前8時まで実施される長時間の定期メンテナンスに着目。「この時に合わせてOlive Infiniteのリリースの準備をするのでは」と推測し、翌日の5月18日（月）に誕生する可能性を示唆した。



続いて、5月19日から31日まで実施される対象者限定の「PayPayカード20%還元」キャンペーンを取り上げた。Apple PayまたはGoogle PayにPayPayカードを設定して決済すると、上限500ポイントまで還元される。おにまる氏は、オンライン決済は対象外であり、店頭でのタッチ決済のみが対象となる点に注意を促した。また、海外旅行時に役立つ「Wiseデビットカード」が5月12日よりApple Payに対応したニュースにも言及。海外事務手数料が無料になる「Revolut」や「IDARE」との違いを、対応ブランドやチャージ手数料の観点から一覧表で比較し、最適なカード選びの視点を提供した。



さらに、個人でも作成可能な「三井住友カード ビジネスオーナーズ」に関するお得な情報も紹介した。ポイントサイト「ちょびリッチ」を経由して発行すると、33,000円相当の高額ポイントが獲得できる。以前は必須だったパートナーカードの同時申し込みが不要になった点も「めちゃくちゃポイントが獲得しやすい」と評価した。最後に、5月15日から31日まで実施されるICOCAのキャンペーンを紹介。5,000円以上チャージすると抽選で50名に15,000ポイントが当たる企画である。



今回の動画は、日々の支払いや海外旅行を少しでもお得にしたいユーザーにとって見逃せない情報となっている。各キャンペーンには事前エントリーや対象者確認が必要なものも含まれている。取りこぼしを防ぐためにも、まずは公式サイトやアプリで自身の対象状況や詳細な条件を確認することが大切である。