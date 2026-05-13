清野研太朗、二宮和也もカバーした「異世界協奏曲」MV公開。新曲「インマイハート」リリース決定も
音楽プロデューサー“けんたあろは”として活動する清野研太朗が、「異世界協奏曲」のMVをサプライズ公開した。
同楽曲は、TVアニメ『サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話』のオープニング主題歌で、嵐の二宮和也にカバーされたことでも話題となった。MVでは、タクシー運転手として働く父と、サッカーを頑張る息子のすれ違い、息子を思う父の奮闘が描かれているという。
さらに、5月20日に新曲「インマイハート」をリリースすることが決定した。SNSで先行公開されているサビ部分から、清野研太朗らしい”応援歌”の雰囲気を既に感じ取られるとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。
◾️「異世界協奏曲」
2026年5月13日（水）リリース
配信：https://seinokentaro.lnk.to/isekaikyousoukyoku
※TVアニメ『サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話』OP主題歌
◾️「インマイハート」
2026年5月20日（水）リリース
Preadd / PreSave：https://seinokentaro.lnk.to/In_my_Heart
◾️イベント出演情報
＜shuffle＞
2026年5月30日（土）NEPO吉祥寺
関連リンク
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