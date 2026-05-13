音楽プロデューサー“けんたあろは”として活動する清野研太朗が、「異世界協奏曲」のMVをサプライズ公開した。

同楽曲は、TVアニメ『サラリーマンが異世界に行ったら四天王になった話』のオープニング主題歌で、嵐の二宮和也にカバーされたことでも話題となった。MVでは、タクシー運転手として働く父と、サッカーを頑張る息子のすれ違い、息子を思う父の奮闘が描かれているという。

https://youtu.be/jNEmRu4MRSI

さらに、5月20日に新曲「インマイハート」をリリースすることが決定した。SNSで先行公開されているサビ部分から、清野研太朗らしい”応援歌”の雰囲気を既に感じ取られるとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。

◾️「インマイハート」

2026年5月20日（水）リリース

Preadd / PreSave：https://seinokentaro.lnk.to/In_my_Heart

◾️イベント出演情報

＜shuffle＞

2026年5月30日（土）NEPO吉祥寺