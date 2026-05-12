笠原将弘さん「レタス」の新感覚副菜2つ。さっぱり絶品、箸休めにもぴったり
シャキシャキとした歯ごたえと、さっぱりとした味わいの「レタス」の副菜レシピを2つ紹介します。教えてくれるのは、人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さん。火を使わず、忙しい日でも手軽につくりやすいのも高ポイントです。
ピリ辛甘酢で手軽につくれるサラダ風
レタスとツナの定番組み合わせにピリ辛の甘酢がアクセント。
●レタスとツナのさっぱり漬け
【材料（4人分）】
レタス 1／2個
ツナ缶（油漬け） 1缶（70g）
A［酢1／2カップ 水1／4カップ 砂糖大さじ4 塩小さじ1／3 一味唐辛子少し］
【つくり方】
（1） レタスはざく切りにする。
（2） ボウルにAとツナを缶汁ごと入れ、混ぜ合わせる。
（3） （1）を加えてさっと混ぜ合わせ、30分ほどおく。
香味野菜とシャキシャキ食感が絶妙なハーモニー
青ジソの風味とショウガのドレッシングで、レタスが引き立ちます。
●レタスと青ジソののりサラダ
【材料（4人分）】
レタス 1／2個
青ジソ 10枚
A［オリーブオイル、酢各大さじ1と1／2 しょうゆ、砂糖各小さじ1 ショウガ（すりおろす）小さじ1／2］
刻みのり 適量
【つくり方】
（1） レタス、青ジソは手でひと口大にちぎり、ともに水にさらして混ぜ合わせる。シャキッとしたら水気をしっかりきり、冷蔵庫で冷やしておく。
（2） ボウルにAを混ぜ合わせ、（1）を加えて手でさっくりとあえる。器に盛り、刻みのりをのせる。
※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう