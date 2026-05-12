シャキシャキとした歯ごたえと、さっぱりとした味わいの「レタス」の副菜レシピを2つ紹介します。教えてくれるのは、人気日本料理店「賛否両論」店主・笠原将弘さん。火を使わず、忙しい日でも手軽につくりやすいのも高ポイントです。

ピリ辛甘酢で手軽につくれるサラダ風

レタスとツナの定番組み合わせにピリ辛の甘酢がアクセント。

●レタスとツナのさっぱり漬け

【材料（4人分）】

レタス 1／2個

ツナ缶（油漬け） 1缶（70g）

A［酢1／2カップ 水1／4カップ 砂糖大さじ4 塩小さじ1／3 一味唐辛子少し］



【つくり方】

（1） レタスはざく切りにする。

（2） ボウルにAとツナを缶汁ごと入れ、混ぜ合わせる。

（3） （1）を加えてさっと混ぜ合わせ、30分ほどおく。

香味野菜とシャキシャキ食感が絶妙なハーモニー

青ジソの風味とショウガのドレッシングで、レタスが引き立ちます。

●レタスと青ジソののりサラダ

【材料（4人分）】

レタス 1／2個

青ジソ 10枚

A［オリーブオイル、酢各大さじ1と1／2 しょうゆ、砂糖各小さじ1 ショウガ（すりおろす）小さじ1／2］

刻みのり 適量



【つくり方】

（1） レタス、青ジソは手でひと口大にちぎり、ともに水にさらして混ぜ合わせる。シャキッとしたら水気をしっかりきり、冷蔵庫で冷やしておく。

（2） ボウルにAを混ぜ合わせ、（1）を加えて手でさっくりとあえる。器に盛り、刻みのりをのせる。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう