Photo: はらいさん

去年リリースされたiOS 26はLiquid Glassを採用した新しいUIに注目が行きがちですが、実はApple（アップル）純正アプリの『ショートカット』も大きな進化を遂げていました。

一言でいうと、Apple IntelligenceモデルまたはChatGPTを活用したショートカットが作れるようになったので、テキストやPDFの要約やImage Playgroudを用いた画像生成など、より複雑なリクエストの処理が可能になりました。

この強力な武器をどう活かすかはユーザー次第ですが、今回はベーシックではあるものの利便性が感じられる『モーニング・ルーティン』のショートカットをApple Intelligenceモデルを活用しながら作ってみました。

まずは、ギャラリーのショートカットから

Screenshot: はらいさん

まず条件として、Apple Intelligenceのアクションを含むショートカットの作成および実行は、Apple Intelligence対応のiPhone（iPad、Macなど）ある必要があります。

どんなショートカットを作るか迷うなぁ、何をどうすれば良いのか分からない…という方は、ギャラリーから理想に近いショートカットを一旦ライブラリに追加し、それをベースとして自分好みのものに仕上げてくのも1つの手です。

筆者の場合、起床してiPhoneを手にした際に天気やカレンダー、ニュースなどの最新情報を一箇所でまとめてチェックしたかったので、ギャラリーに用意されていた「午前の要約」にいくつかアクションを追加しました。

Screenshot: はらいさん

新たに「モーニング・ルーティン」と名付けたショートカットの中身はこんな感じ。

最新のYahoo! ニュースを5つピックアップしてもらうだけでなく、iPhoneのバッテリー残量も表示してもらうように設定してみましたが、ここで重要なのが最後の項目です。

AIモデルを選択可能

Screenshot: はらいさん

今回の醍醐味となるAIモデルを選択するアクションですが、Apple Intelligenceモデルの場合はクラウド（プライベートクラウドコンピューティング）または、オンデバイスを選択することができ、オプション（拡張）としてChatGPTを選ぶこともできます。

それぞれ用途に応じて使い分けたいところですが、まずはデフォルトで設定されていたプライベートクラウドコンピューティングモデルを使用して「モーニング・ルーティン」のショートカットを実行してみました。

Gif: はらいさん

概ね表示結果に問題はみられませんが、強いて言うならば各項目の横に表示されている絵文字が内容とマッチしていないものがある…ということくらいですかね。

プライバシーを保護しながらスピーディーに複雑なリクエストを処理してくれるため、こういった類いの要約をしてもらう分には十分実用的だと感じました。

Gif: はらいさん

続いてChatGPTを選択した場合の表示がこちら。

前者と比較して表示内容はほぼ同じではあるものの、情報がより整理されて表示されているため、内容がスッと頭に入ってくるような印象を受けました。

追加で「深掘り」できる

Gif: はらいさん

「モーニング・ルーティン」ショートカットの便利なところは、気になった内容があったらそのまま質問できるということ。

この日は雨の可能性が高いと伝えてくれましたが、夜まで雨が降り続けるのか知りたかったため「今夜は傘は必要？」と聞いたところ、「今夜は傘が必要」と返してくれました。

ウィジェットからオートメーションまで、活用は自在

朝に限らず自分の好きなタイミングで「モーニング・ルーティン」のショートカットを実行したとしても、各項目の最新情報を得ることができますが、iPhoneで利用する想定であればウィジェットとして配置しておくのも良いですし、僕はアクションボタンに割り当てたりしています。

Screenshot: はらいさん

オートメーションで“睡眠モードがオフになったときに実行”をオンにしておけば、Macでも該当のショートカットを簡単に確認することができます。

筆者の場合は起床時に必ずApple Watchで睡眠モードをオフにするため、椅子に座ってMacをチェックする際には上記の画面が表示されるように設定しています。

AIモデルを活用した『ショートカット』の作成および実行は、現時点ではApple IntelligenceモデルとChatGPTの2択ですが、今後はより多くのモデルを選べるようになるのか、iOS 27で『ショートカット』アプリはさらに強化されるのか注目したいですね。

Source: Apple