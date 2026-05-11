＜ちゃんとしろ！＞町内会で入ったグループLINE、案内通りに到着！誰も…いない？【第1話まんが】
私はキミカ（34）。この春から小学一年生になる息子・タイジュがいます。わが家は春休み中に、旦那の仕事の都合で引っ越しをしてきました。息子ともども、新しい生活にドキドキワクワクしています。今、気になるのは子どもの登校のこと。
とくに学校からの説明はなかったのですが、聞くところによると私が引っ越しをした地域は「子ども会」が登校班を管理しているようなのです。友だちもまだいないので、登校班で顔なじみができたら嬉しいな！ と思っていたのですが……。
当日。7時45分に到着しました。誰もいない……これからくるのかと思い、待ちました。しかし5分待つも、人通りはあるものの小学生はひとりも通りません。私は不安になりました。何か間違えているのでしょうか……。
LINEを送ったのですが、返事がありません。引っ越してきた新一年生がいるのに……？ 多少気にかけてくれてもいいと思うのですが。 私「……どうしてだろう……」とりあえず、遅れてしまうので、今日は学校に送って行くことにしました。
入学式も終わり、今日から学校への登校がはじまります。この地域の登校班は子ども会が管理しているようです。
私は入学前にLINEで加入の挨拶をすませていました。
そして今日は登校班の集合場所へ。……しかし、時間ぴったりに集合場所に行ったところ。誰もいないのです。
時間ぴったりに行ったのは私が非常識だからではなく、登校班のルールに「早すぎる集合は近隣の迷惑になるから、学校とのルールでダメ」だと書いていたから。
今日のところは時間や集合場所を間違えてしまったのかと不安に思いながらも、タイジュを学校へ送って行くことにしました。私はなにか間違えてしまったのでしょうか。誰か教えてほしいです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香
とくに学校からの説明はなかったのですが、聞くところによると私が引っ越しをした地域は「子ども会」が登校班を管理しているようなのです。友だちもまだいないので、登校班で顔なじみができたら嬉しいな！ と思っていたのですが……。
当日。7時45分に到着しました。誰もいない……これからくるのかと思い、待ちました。しかし5分待つも、人通りはあるものの小学生はひとりも通りません。私は不安になりました。何か間違えているのでしょうか……。
LINEを送ったのですが、返事がありません。引っ越してきた新一年生がいるのに……？ 多少気にかけてくれてもいいと思うのですが。 私「……どうしてだろう……」とりあえず、遅れてしまうので、今日は学校に送って行くことにしました。
入学式も終わり、今日から学校への登校がはじまります。この地域の登校班は子ども会が管理しているようです。
私は入学前にLINEで加入の挨拶をすませていました。
そして今日は登校班の集合場所へ。……しかし、時間ぴったりに集合場所に行ったところ。誰もいないのです。
時間ぴったりに行ったのは私が非常識だからではなく、登校班のルールに「早すぎる集合は近隣の迷惑になるから、学校とのルールでダメ」だと書いていたから。
今日のところは時間や集合場所を間違えてしまったのかと不安に思いながらも、タイジュを学校へ送って行くことにしました。私はなにか間違えてしまったのでしょうか。誰か教えてほしいです。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香