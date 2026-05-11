この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【白はきれいだ！】CIOのおすすめ製品モバイルバッテリーと電源タップをレビューします。どちらも非常におすすめなので、白モデルをレビューします

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚が、自身のYouTubeチャンネルにて「【白はきれいだ！】CIOのおすすめ製品モバイルバッテリーと電源タップをレビューします。どちらも非常におすすめなので、白モデルをレビューします」と題した動画を公開した。動画では、ガジェットブランド・CIOの大容量モバイルバッテリーとケーブル内蔵型電源タップのホワイトモデルを取り上げ、その安全性や旅行時の利便性について独自の視点で解説している。



まず紹介されたのは、20000mAhの大容量を誇るモバイルバッテリー「SMARTCOBY TRIO 67W SS20000mAh」だ。戸田氏は本製品の最大の特徴として半固体電池を採用している点を挙げ、「燃えにくい、発火しにくいということで、安心して使いたい方におすすめ」とその安全性を高く評価した。また、最大67Wの高出力でノートパソコンへの急速充電が可能な点や、真っ白ではなく少しアイボリーがかったカラーリングにより、汚れが目立ちにくいといった実用面でのメリットにも触れている。



続いて、電源タップ「Polaris CUBE Built in CABLE」をレビュー。コンセント2口に加え、USB Type-Cを2ポート、Type-Aを1ポート備えつつ、50cmのケーブルを本体に巻き付けて収納できる構造を絶賛した。「旅行に最適」と語り、コンセントが少ないホテルなどでの利用を想定したコンパクトな設計が、出張や家族旅行で大いに役立つと熱弁している。



動画の終盤、恒例の点数評価でモバイルバッテリーに「72点」、電源タップに「77点」の高得点を付けた戸田氏。特に電源タップについては「コンセントが2個に増えるうえにUSBも使える」と機能性を称賛し、白モデルならではの「ホテルに置き忘れにくい」という視点も提示した。安全性と携帯性を兼ね備えたこれらのアイテムは、ビジネスパーソンから旅行好きまで、日々の生活をアップデートする頼もしい選択肢となりそうだ。