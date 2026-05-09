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YouTubeチャンネル「真釣ちゃんねる」が「隣に川がある庭に池を掘ると…【ビオトープ(2)】」を公開した。中古物件の荒れた庭に、生き物が集まる手作りの池（ビオトープ）を作るDIYの全貌を届けている。



前回ぎっくり腰になってしまった作業の続きからスタート。「本格的な春が来るまでに生き物が集まる場所を作りたい」と意気込み、竹林や水路に囲まれた庭の一角に池を作る。ツルハシやクワ、スコップを使って固い地盤を掘り進めると、土中からは大量の石や波板などのゴミが次々と出現。悪戦苦闘しながらも根気よく作業を続け、深さのある三日月型の穴を見事に完成させた。



穴が完成した後は、土の凹凸や石によるシートの破損を防ぐため、防草シートの余りやブルーシート、不要になったカーペットなどをクッション材として底に敷き詰める工夫を見せる。その上に3m×3mの防水シートを被せると、ホースで水を注ぎ入れ、「水を入れることで、ちょっと沈んで形を整える感じ」と水圧を利用してシートを綺麗に密着させていく様子が収められている。



池の形が定まった後は、シートの固定と装飾の作業に移行。ホームセンターで購入したブラウンロックなどの石を池の縁に沿って丁寧に並べ、さらに拾ってきた大きな流木を大胆に配置する。最初はただの穴だった場所が、水が溜まるにつれて自然な風合いの「池感」を帯びていく。出演者は「状態のいいビオトープっていうのはボウフラを食べる生き物がたくさん入ってくる」と語り、今後の水辺の生態系構築に期待を寄せていた。



荒れ果てた庭が魅力的な水辺の空間へと自らの手で生まれ変わるプロセスは、庭先のDIYや自然と触れ合うビオトープ作りに興味がある人にとって大いに参考になりそうだ。水草の導入や生き物たちがどのように定着していくのか、今後の展開にも注目が集まる。