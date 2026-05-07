山形藩の初代藩主・最上義光が鶴岡市の神社に宛てた現物の文書が新たに発見されたと7日、山形大学が発表しました。



新たに発見されたのは山形藩初代藩主・最上義光が鶴岡市にある下山添八幡宮の当時の役人「法分」に宛てた「宛行状」の現物です。「宛行状」とは戦国大名などが武士や神社に対し、領地などを公式に与えることを示した文書のことです。

文書の日付は、今から400年以上前、1612年6月4日付けで、最上義光の右筆、今でいう秘書官が書いたものです。

山形大学が行った会見で最上義光を研究している松尾剛次名誉教授が7日発表しました。

2026年1月にネットオークションに出品されているのを発見したということです。





山形大学松尾剛次名誉教授「他の現物と筆跡が同じ他の写しからも文書があることがわかっていたので現物が出たと」こうした鶴岡市の下山添八幡宮に関する「宛行状」の現物が見つかるのはこれで3例目です。発見された文書はネットオークションで落札されたということです。最上義光率いる最上軍は1601年、当時上杉領だった酒田で攻防戦を繰り広げ、最上軍が勝利し、庄内地方を統治し始めました。その後、北楯大堰の開削などコメどころ庄内の開発の基礎を築いたとされます。こうした庄内地方に関する「宛行状」は最上義光が庄内地方の支配を具体的に示した重要な文書だといいます。松尾教授は今後も庄内地方と最上義光との関係性を再認識するべく新たな文書の発見に努めたいとしています。