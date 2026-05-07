YouTube、小窓で再生できるようになりました。無課金ユーザーも！
ながら見、マルチタスクにぜひ。
YouTube動画を画面の端っこに小さく表示させる「ピクチャー・イン・ピクチャー」。
検索もしたい！ Xにポストもしたいのに、この動画を見るのを止めたくない！ みたいなことが誰しもあると思います。…ありますよね？
こういう時に便利な、小窓でプレーヤーを再生する「ピクチャー・イン・ピクチャー」機能がYouTubeにはあります。しかし、プレミアムサブスクユーザー限定。
無課金ユーザーは涙で枕を濡らすしかありませんでしたが、ついに機能が解放されました。やったね！
ピクチャー・イン・ピクチャーでYouTubeを表示する方法（iPhoneの場合）
設定は…
1. YouTubeアプリの「マイページ」→「ギアアイコン」とタップ
2. 設定画面から「再生」をタップ
3. ピクチャー イン ピクチャーのスイッチをオンにする
です。
以降、YouTubeアプリで動画再生中にアプリを最小化（別のアプリに切り替える）すると、ミニプレーヤーで再生を続けられます。
音楽動画やショート動画はピクチャー・イン・ピクチャー再生非対応ですが、通常の動画であれば別のアプリを利用しながらの視聴できますよ。
※もしミニプレーヤーが表示されない場合は、iPhoneの「設定」→「一般」→「ピクチャインピクチャ」→「ピクチャインピクチャを自動的に開始」をオンにしてみてください。
皆さんのながら見、捗ることを祈っております。
Source: MacRumors
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