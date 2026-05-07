Image: 小暮ひさのり

ながら見、マルチタスクにぜひ。

YouTube動画を画面の端っこに小さく表示させる「ピクチャー・イン・ピクチャー」。

検索もしたい！ Xにポストもしたいのに、この動画を見るのを止めたくない！ みたいなことが誰しもあると思います。…ありますよね？

こういう時に便利な、小窓でプレーヤーを再生する「ピクチャー・イン・ピクチャー」機能がYouTubeにはあります。しかし、プレミアムサブスクユーザー限定。

無課金ユーザーは涙で枕を濡らすしかありませんでしたが、ついに機能が解放されました。やったね！

ピクチャー・イン・ピクチャーでYouTubeを表示する方法（iPhoneの場合）

Image: 小暮ひさのり

設定は…

1. YouTubeアプリの「マイページ」→「ギアアイコン」とタップ 2. 設定画面から「再生」をタップ 3. ピクチャー イン ピクチャーのスイッチをオンにする

です。

Image: 小暮ひさのり

以降、YouTubeアプリで動画再生中にアプリを最小化（別のアプリに切り替える）すると、ミニプレーヤーで再生を続けられます。

音楽動画やショート動画はピクチャー・イン・ピクチャー再生非対応ですが、通常の動画であれば別のアプリを利用しながらの視聴できますよ。

※もしミニプレーヤーが表示されない場合は、iPhoneの「設定」→「一般」→「ピクチャインピクチャ」→「ピクチャインピクチャを自動的に開始」をオンにしてみてください。

皆さんのながら見、捗ることを祈っております。

Source: MacRumors