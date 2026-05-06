グラビアアイドルが、イメージDVDや写真集などを発売した際に行なうリリースイベント。毎月多くのイベントが開催されており、週末ともなると1日に何人ものグラドルが行なっている。

そんなイベントに長年通い続けているアイドルウォッチャーの北川昌弘氏が、リリースイベントの中でも印象深かった女のコを毎週ひとり厳選して紹介！ 今回は多才な清純系グラドル・姫野みなみさんのイベントの模様をお届けします！

【画像】清純系グラドルの水着姿

☆清純系路線を突き進む多才なグラドルがなんとSキャラで罵る異色作品！



10thDVD『姫野さんに罵られたい』(アイドルワン)イベント@ソフマップAKIBAアミューズメント館(2026年4月5日)





●姫野みなみ

11月10日生まれ 東京都出身 T157cm B85 W58 H88

前回は2022年の3rdDVDの時に紹介させてもらいました。中身は意外とエロいという"見た目＆タイトル詐欺"説がちらっとありつつ、堂々たる清純系路線を突き進むグラドルさんであります。

そして今回の記念すべき10作目は、なんとSキャラで罵りまくるみたい？ これはいままでとのギャップがヤバいのでは。

それにしても清純系グラドルばかりではなく、ウィナーズレディ(中山馬主協会)など馬関係のお仕事、PacificFairiesなどレーシングチーム関係のお仕事、クラフトビールの監修などお酒関係のお仕事など、多才な活躍ぶりは見事です。

――何作目になりましたか？

姫野 記念すべき10作目です。

――10作目はいつごろ、どちらで撮りましたか？

姫野 去年（2025年）の12月頃に東京で撮影しました。小石川病院という病院のスタジオと、新宿のグランベルホテルで撮影しました。本当は宮古（島）の予定だったんですけど、どうしてもスケジュールが合わなくて、都内での撮影になりました。

でも、役はもう決まっていて女医役ってことだったので、都内でも撮れる内容だったのでよかったなって思います。

――女医役で具体的にどんな設定があるんでしょうか？

姫野 5作目くらいまでは清純系でやってきたんですけど、今回はファンの方の要望に応えて、全編Sで。

――えっ、全編Sで？

姫野 罵ってます。強めで言ってます。

――相手は患者さんですか？

姫野 相手は二人いまして。院長と患者さんがいます。院長も誘惑するし、患者さんも誘惑するみたいな。

――院長にはどんな感じでしょうか。

姫野 院長には「普段は偉そうにしているけど、私の前では逆らえないんじゃないですか」みたいな感じの言い回しというか。ちょっと奴隷みたいな感じに扱っている。

――それで、罵るんですね。

姫野 罵りますね。私の前だけでは服従しているイメージですね。

――なるほど。具体的にどんな罵り方を？

姫野 （笑）。セリフがいっぱいありまして。最初に「使えない」とか「奴隷」とか「口が臭い」とか、あとはもう「あなた、私がいないと生きていけないんだから」みたいな感じのセリフ回しとか、いろんな言い回しがあります。

――患者さんとはどんな感じですか？

姫野 患者さんに対しても「あなたの看病で疲れているから、肩、揉みなさいよ」とか。そんな看護師います？

――衣装的にはどうですか？ 女医さんの時は白衣？

姫野 白衣ですね。白衣とボンデージ。表紙のボンデージも。

――このボンデージは院長さんに対してなんですね。

姫野 そうです。あとは包帯を使ったりとか、ランジェリーだったりとか、いろんなパターンがあります。シースルーのワンピースとかも。

――患者さんの時はナース服がメインで、ほかに何かあるんですか？

姫野 患者さんに対しては、基本的にナース服のコスプレみたいなものが2パターンある感じですね。

――特に見どころポイントはどこでしょう？

姫野 鞭（むち）でひっぱたいているシーンじゃないですかね。

――鞭でひっぱたいているんですか？

姫野 鞭を使ったのは多分、作品の中では初めて。鞭とあと棒ですね。警棒みたいなやつ。

――それは院長に対してですね。

姫野 そうです、そうです、はい。

――やってみて、どうでしたか？

姫野 "これでいいのかなあ"っていう感じがしたのと。あと、にしおかすみこさんっていうお笑い芸人さんいるじゃないですか。あの人になったような気分でしたね。

――なるほどね。気分はスカッとするとか、そういうことはあるんですか？

姫野 （笑）。でも多分それ、ファンの方は喜ぶだろうなぁっていうのは凄く感じました。

――ちなみに、ホテルでは何を撮ったんですか？

姫野 ホテルでは基本的にはワインを飲んで、院長を誘い出すシーンです。一応、自分の部屋に見立てているんだと思うんですけど。そこで、豹柄のガウンを着て、下はシースルーの透け透けのやつです。

「汚い服、脱ぎなさい」みたいな感じで言ってる夜のベッドでのシーンがあったりとか、定番のものもあります。それと朝ベッドとお風呂ですね。

――ありがとうございました。近況、告知は何かありますか？

姫野 サーキットではPacificFairiesというチームのオフィシャルサポーターをやっているので、サポートして現地に行って応援しようかなと思います。

――何のチームですか？

姫野 PacificFairiesというスーパーGTのレースクイーンのチームなんですけど。

――レースクイーンではないの？

姫野 去年（2025年）はレースクイーンだったんですけど、今年はオフィシャルサポーターっていう感じで、インタビューを受けたり、撮影したりしています。

＊ ＊ ＊

清純路線の方のSキャラは、セクシー溢れる方よりもギャップが楽しめて貴重かと。それに馬関係のお仕事や引退馬の支援活動、レーシングチームやお酒関係の仕事と、多才だけに多忙そう。

女子アナ感もあり、実際、地方のケーブルテレビではアナウンサーを務めたこともあるようですが、NHKに姫野美南さんという東京アナウンス室所属のアナウンサーがいらっしゃるようで、一瞬、混乱しました。ご注意ください。

取材・文・撮影／北川昌弘