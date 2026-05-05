がんばりすぎない暮らしのヒントをInstagramで発信するミキさん（40代・Instagramフォロワー約9.1万人）。料理と片付けが苦手だからこそ、「出しっぱなし」の工夫で毎日がラクになったそう。そんなミキさんが実践する「キッチンの片付け方」を3つ紹介します。

1：毎日使う調理器具は出しっぱなし

コンロ回りには、使う頻度の高い調理道具たちがスタンバイ。

【写真】ミキさんが「出しっぱなしにしている」キッチン道具

「すぐ手に取れるので、作業がスムーズに進むんです。使ったあとも洗ってそのままつるしておけば自然に乾くので、片付けもラク。愛用しているフライパンはほかにもありますが、見た目が好みのものだけを、コンロ前に出しっぱなしにしています」（ミキさん、以下同）

※ 重いもの、とがったものをつるす場合は、フックやバーなどの耐荷重を確認してください。また、お子さんがケガをしないよう、設置する場所にご注意ください

2：ラベルが目立つものは目線よりも上に収納する

お菓子などパッケージがうるさいものはカゴに入れつつ、置き場所にもひと工夫。

「カゴから袋がはみ出ていても、目線より高い位置に置けば視界に入らないので、気になりません」

3：引き出しの中は細かく仕切らず戻すのをラクに

見た目にこだわるミキさんですが、引き出しの中は“映え”は不要。

「見えないところまでおしゃれにしていたら、暮らしが回りません。だから自分が使いやすいようざっくりでOK」

料理がラクになった「お助けキッチングッズ」2つ

ミキさんお気に入りのキッチングッズを2つ教えてもらいました。

●電動フードプロセッサー

「スタイリッシュな見た目もお気に入り。これさえあれば、面倒なみじん切りが5秒で終了。見た目もかわいく、サイズもコンパクトなので、出しっぱなしにしています」

・コードレスカプセルカッターボンヌ \9990（レコルト）

●みそマドラー

「みそを量る作業と、溶かす作業が1本で完結するずぼらアイテム。一発でみそ汁の味が決まるようになったのがうれしい！」

・計量みそマドラー ￥1870（レイエ）