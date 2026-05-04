テレビ朝日久保田直子アナウンサー（44）が4日、自身のインスタグラムを更新。8日放送の同局系「マツコ＆有吉 かりそめ天国」（金曜午後8時）で、タレントのマツコ・デラックス（53）が復帰することを発表した。

久保田アナは「マツコ復帰！」というテロップとともに久保田アナ、有吉弘行、マツコの3人が映ったショットを掲載。「今週8（金）のかりそめ天国からマツコさんが復帰されます〜」と、涙の絵文字を添えて報告。「本当に本当に良かったです！！」とつづった。

そして、「皆さまお時間ありましたらぜひに。改めてテレビでマツコさんのいるかりそめ天国を見るのが私も楽しみです！ 皆さま良きGWを〜」とアピールした。

ファンからは「マツコさん復帰良かった」「これこれ！」「マツコさんがいなくて寂しかったです。番組楽しみにしています」「3人そろったかりそめ楽しみ」など多くのコメントが寄せられている。

マツコは今年2月、レギュラーを務めるTOKYO MX「5時に夢中！」に電話出演し、首の脊髄が圧迫されたことにより手足にしびれが出たため、急きょ手術を受けたことを報告。4月13日に同番組に生出演し復帰した。