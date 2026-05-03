◇ナ・リーグ ドジャース―カージナルス（2026年5月2日 セントルイス）

ドジャース・佐々木朗希投手（24）が2日（日本時間3日）、敵地でのカージナルス戦に先発。3回に相手の長打攻勢で3点を先行された。

初回、2回と得点圏に走者を背負いながらも無失点で切り抜けたが、3回に落とし穴が待っていた。先頭のヘレラに三塁線を破る二塁打を許すと、次打者・バールソンには一塁線を破られる先制二塁打を浴びた。さらに無死二塁からウォーカーにスライダーを捉えられ、10号左越え2ランを許した。打球速度110マイル（約177.0キロ）、飛距離372フィート（約113.4メートル）、角度17度の弾丸ライナーだった。

ウォーカーが止まらない。4月30日（同5月1日）パイレーツ戦の第5打席から、10号2ランで7打席連続安打。ドジャース投手陣は前日の試合でも4安打を浴びている。

ウォーカーは20年のMLBドラフト1巡目（全体21位）でカージナルスに入団。1メートル98、113キロの恵まれた体格を武器に、球団のレジェンド、アルバート・プホルスと比較されるほどの超有望株でメジャーデビューした23年に16本塁打を記録した。以降2年間は計11本塁打にとどまっていたが、今季はこの試合まで打率.308、9本塁打、25打点、6盗塁と素質の片りんを示している。