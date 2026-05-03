おもちゃを巡り、姉妹の間で繰り広げられた小さな攻防戦。どうしても返してほしいワンコが見せた、あまりにもわかりやすい行動が注目を集めています。

ほのぼのとしたやり取りが反響を呼び、投稿は記事執筆時点で34万回再生を突破。「困惑の地団駄」「ママに頼ってるのが愛おしい」といった声が届いています。

【動画：妹犬におもちゃを取られた姉犬→『返してくれない』と文句を言って…わかりやすく『ママに訴える表情』】

どうしても取り返したい姉犬

Instagramアカウント「chokomaro1011」に投稿されたのは、ミニチュアダックスのチョコちゃんとマロンちゃんの微笑ましい日常。2017年生まれのチョコちゃんは姉犬で、2021年生まれの妹・マロンちゃんと一緒に暮らしているとのこと。とある日、おもちゃを巡るちょっとした攻防が繰り広げられていたそうです。

ケージの前にあったおもちゃをマロンちゃんがしっかりと咥え、少し離れたところからチョコちゃんがじっと見つめていたといいます。どうやらチョコちゃんは、マロンちゃんにおもちゃを取られてしまったんだとか。その視線はおもちゃに釘付けで、思わず応援したくなってしまうほど。

なかなか譲らない妹犬

チョコちゃんはケージに寄っていき、おもちゃの端を咥えて引っ張ろうとしたそう。しかしマロンちゃんは一歩も引かず、そのまま奥へと下がりながらしっかりキープ。おもちゃを独り占めしたい気持ちが伝わってくる場面にクスッと笑えます。

その後もチョコちゃんは前足を小刻みに動かしながら、なんとか近づこうと試みていたそうです。しかしマロンちゃんは姿勢を低くしてガードを崩さず、チョコちゃんは思うように近づけなかったのだとか。どこか遠慮しているようにも見える様子に、健気さを感じてしまいます。

ママへの訴え

何度か挑戦したものの取り返せないと感じたのか、チョコちゃんはおもちゃから視線を外し、今度は飼い主さんの方へと意識を向けたそうです。その場で足をバタバタと動かす姿は、まるで地団駄を踏んでいるかのようにも見える愛らしさ。

そしてそのまま飼い主さんの元へ駆け寄り、じっと見つめるチョコちゃん。上目遣いで訴えるような表情からは「どうにかしてほしい」という思いがにじみ出ているかのよう。人間の子どものようにママに助けを求める光景に、思わず頬が緩んでしまうのでした。

投稿には「年下のコが強いのか、年上のコが優しいのか」「ママに訴えて足バタバタするの萌えちゃう♡」「子供同士のやり取りと同じですね」「ママ～って訴えてますね」などのコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「chokomaro1011」では、チョコちゃんとマロンちゃんのほのぼのとした日常が多数投稿されています。姉妹ならではの可愛らしいやり取りや、思わず笑顔になる瞬間をぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：Instagramアカウント「chokomaro1011」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。