メーカー公認の改善策！Denon PerL Proの「ウイングアタッチメント外し」で装着感が安定
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が「【PerL Proの装着感が微妙な方へ】改善策｜『メーカー公認！！』一度この方法を試して欲しい！」を公開した。動画では、完全ワイヤレスイヤホン「Denon PerL Pro」の装着感に悩むユーザーへ向けた、効果的な解決策を紹介している。
Denon PerL Proは、個人の耳に合わせた強力なパーソナライズ機能によってオーダーメイドサウンドを構築できるとSNSでも話題を集めている。音質に関しては称賛される一方で、独特な形状ゆえに「装着感が合わない」という声も散見される。そこで提案されているのが、本体に標準装備されている「ウイングアタッチメントを外す」という方法だ。
ウイングアタッチメントは本来、耳に引っ掛けて落下に対する安定性を増すための部材だ。しかし、これがあることでイヤーピースが耳の奥まで入らず、浅い位置で留まって不安定になるケースがあるという。外し方は軽く引っ張るだけと非常にシンプル。アタッチメントなしでの運用は商品マニュアルにも記載されているメーカー公認の方法であり、勝手に外して大丈夫かと不安に思う必要はない。
さらに動画の後半では、おまけとしておすすめのイヤーピース2種を紹介している。「Final Eタイプ TWS用」は素材が柔らかく、耳孔の形状に合わせてきれいにフィットするのが魅力だ。一方の「SENNHEISER純正ウレタンフォームタイプ」は、きめ細かく上質なウレタン素材を使用しており、長時間着用しても耳が痛くなりにくいという特徴を持つ。
せっかくの高音質イヤホンを、装着感のせいで十分に楽しめないのは非常にもったいない。ウイングアタッチメントを外すだけの手軽な工夫や、市販のイヤーピースを活用することで、より快適で没入感のあるオーディオ体験が期待できる。
Denon PerL Proは、個人の耳に合わせた強力なパーソナライズ機能によってオーダーメイドサウンドを構築できるとSNSでも話題を集めている。音質に関しては称賛される一方で、独特な形状ゆえに「装着感が合わない」という声も散見される。そこで提案されているのが、本体に標準装備されている「ウイングアタッチメントを外す」という方法だ。
ウイングアタッチメントは本来、耳に引っ掛けて落下に対する安定性を増すための部材だ。しかし、これがあることでイヤーピースが耳の奥まで入らず、浅い位置で留まって不安定になるケースがあるという。外し方は軽く引っ張るだけと非常にシンプル。アタッチメントなしでの運用は商品マニュアルにも記載されているメーカー公認の方法であり、勝手に外して大丈夫かと不安に思う必要はない。
さらに動画の後半では、おまけとしておすすめのイヤーピース2種を紹介している。「Final Eタイプ TWS用」は素材が柔らかく、耳孔の形状に合わせてきれいにフィットするのが魅力だ。一方の「SENNHEISER純正ウレタンフォームタイプ」は、きめ細かく上質なウレタン素材を使用しており、長時間着用しても耳が痛くなりにくいという特徴を持つ。
せっかくの高音質イヤホンを、装着感のせいで十分に楽しめないのは非常にもったいない。ウイングアタッチメントを外すだけの手軽な工夫や、市販のイヤーピースを活用することで、より快適で没入感のあるオーディオ体験が期待できる。
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