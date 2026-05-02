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料理YouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」が、「【１食４００円】仕事終わりの晩ご飯。3日間1200円で「心もお腹も満たされる」節約レシピ！！」と題した動画を公開しました。動画では、1食約400円で満足感たっぷりの3日間の晩ご飯の献立を紹介しています。



1日目は合計約430円で作る「焼き鯖定食」。具だくさんの味噌汁とともに、冷凍の鯖を香ばしく焼き上げます。注目は、醤油、レモン汁、柚子胡椒、青ネギを合わせた特製タレ。「凄くさっぱりして」「全部合う、万能タレ」と絶賛しています。



2日目に登場するのは、合計約400円の「大盛りトマトチーズリゾット」です。鶏むね肉を細かくカットして片栗粉をまぶし、長ネギ、玉ねぎ、ゴボウなどの野菜と一緒に炒めます。そこにトマト缶とご飯を加え、醤油や味噌、創味シャンタンなどで味付け。最後にチーズを絡めて完成した一皿は、「腹が、はちきれそうでした」と語るほどのボリューム満点な仕上がりです。



3日目は、スタミナ満点の「ニラ豚定食」（合計約400円）。片栗粉をまぶした豚コマ肉とたっぷりのニラを、みりんや醤油、にんにく、創味シャンタンでサッと炒め合わせます。「ニラと豚肉の相性の良さ間違いないですよね！」と、食欲をそそる一品となっています。



仕事終わりにパッと作れて、お財布にも優しい節約レシピ。日々の献立の参考にしてみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・長ネギ 1本

・玉ねぎ 1個

・ゴボウ 適量

・鶏むね肉 1/2枚

・ニンニク（チューブ） 多め

・トマト缶 200cc

・水 少々

・ご飯 1人分

・チーズ 適量

・オリーブオイル 適量

・サラダ油 適量

〈調味料〉

・塩コショウ 少々

・片栗粉 適量

・醤油、味噌、砂糖、塩 各適量

・ブラックペッパー、乾燥バジル 適量

・創味シャンタン 適量



［作り方］

1. 長ネギと玉ねぎをみじん切りにし、ゴボウはささがきにする。

2. 鶏むね肉は皮を取り除いて細かくカットし、塩コショウと片栗粉をしっかりとまぶす。

3. フライパンにサラダ油をひき、野菜と鶏むね肉、多めのニンニクを入れて炒める。

4. ある程度火が通ったら、トマト缶と水、ご飯を投入して混ぜ合わせる。

5. 醤油、味噌、砂糖、塩、ブラックペッパー、乾燥バジル、創味シャンタンを加えて味を調える。

6. 全体が馴染んだらチーズを加え、よく混ぜ合わせて火から下ろす。

7. 器に盛り付け、仕上げにオリーブオイルを回しかけて完成。