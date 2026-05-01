元モー娘。新垣里沙、第1子妊娠を発表 両親へ報告する瞬間も公開
【モデルプレス＝2026/05/01】元モーニング娘。の新垣里沙（37）が5月1日、自身の公式YouTubeチャンネルを更新。第1子妊娠を発表した。
【写真】37歳元モー娘。、両親へ妊娠報告する瞬間
新垣は、夫でYouTubeカメラマンの“ヤスタケ”こと山口安威氏とともに動画に登場し「この度、新しい命を授かりました」と報告。妊娠したことについて「ママになるっていうのは人生の中での夢の1つでもあった」「すごく嬉しさが大きかった」と喜んだ。また、自身の年齢に触れ「心配はありつつ嬉しさが一番にあります」とも話していた。さらに、妊娠を電話で両親に報告する様子も公開している。
新垣は2013年、舞台共演をきっかけに俳優の小谷嘉一と交際に発展し、2016年7月に結婚したものの、2018年1月に離婚を発表。そして2022年6月、山口氏と再婚したことを発表している。（modelpress編集部）
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【写真】37歳元モー娘。、両親へ妊娠報告する瞬間
◆新垣里沙、第1子妊娠を発表
新垣は、夫でYouTubeカメラマンの“ヤスタケ”こと山口安威氏とともに動画に登場し「この度、新しい命を授かりました」と報告。妊娠したことについて「ママになるっていうのは人生の中での夢の1つでもあった」「すごく嬉しさが大きかった」と喜んだ。また、自身の年齢に触れ「心配はありつつ嬉しさが一番にあります」とも話していた。さらに、妊娠を電話で両親に報告する様子も公開している。
◆新垣里沙、2022年に山口安威氏と結婚
新垣は2013年、舞台共演をきっかけに俳優の小谷嘉一と交際に発展し、2016年7月に結婚したものの、2018年1月に離婚を発表。そして2022年6月、山口氏と再婚したことを発表している。（modelpress編集部）
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