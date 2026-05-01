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東京から仙台へ日帰り旅に行ってきました！



東京9:08発の新幹線(はやぶさ)に乗り10:39に仙台着、帰りの仙台21:31発の新幹線に乗るまでの11時間で食べ飲み歩きを6軒してきました。まずは創業60年以上の老舗お寿司屋さんでとってもコスパのいい寿司ランチ。その後、仙台と言えば！の肉厚牛タンをビールと一緒にいただきます。夜のお店の予約時間までは宮城の地酒や限定ものも多く揃う酒屋さんで日本酒を6本購入。16時にすでに行列のできている超人気居酒屋に入り絶品料理を日本酒と一緒に。その後、思わず気になっていたお店に出会いそのまま入店。老舗のおでん屋でしっぽり飲み。終盤では100年近く前にからある横丁で静かにひとり呑み。最後は駅構内の立ち食い寿司屋で〆。



思う存分仙台の“食”を楽しんだ11時間！仙台に行かれる方は是非参考にしてみてください！