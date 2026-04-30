「ヤクルト０−２阪神」（２９日、神宮球場）

併殺で２７個目のアウトを奪うと、阪神・高橋はグラブをポンッと一つたたいた。今季の“相棒”伏見に肩を抱かれ、ふにゃっと頰を緩める。中１６日で上がったマウンドで、平然とやってのけた快挙。苦しむ投手陣を救う今季３度目の完封勝利だ。

「そんなに調子自体は良くなかった。真っすぐが投げ切れてなかった」

自己評価とは裏腹に、立ち上がりからツバメ打線を手玉に取った。初回、先頭・増田に対してはいきなり３ボールとなるも、三ゴロに打ち取り勢いに乗る。「最初にいろんなボールを使ってくれて、あとバックが守ってくれたんで」と三回までは完全投球。武器のツーシームだけではなくスライダーなども効果的に使い、前日１２安打１０得点の相手を、散発３安打に封じ込んだ。

これで、４月１２日・中日戦（バンテリン）に続く今季３度目の完封勝利。４月までに３完封は、球団では１リーグ時代の１９４３年・若林忠志以来、８３年ぶり２人目の快挙だ。左腕に限れば初めてのこと。報道陣から伝えられた快記録に「できすぎっす。本当に別に、たまたまっす」と謙遜しつつも「こうやって投げられて、自信になる」と少しだけ胸を張った。

どれほどの快投を見せても、高橋はあまり自分を褒めない。口にするのは仲間への思い。この日もそうだった。前夜は投手陣が打ち込まれ２桁失点。９連戦の２戦目ということも踏まえれば価値ある投球だが、「いや、でも…」と切り出した。「先発も中継ぎも、みんな自分の役割を果たそうと思ってやってる。本当にみんなと一緒に頑張ってるから、こういう結果になった」と相互作用であることを強調する。

その上で「みんなの力になりたいと思って、できたかなと思います」とちょっぴり自分の投球を誇った左腕。規定投球回にも再び到達し、防御率０・２７でリーグ１位に浮上した。チームの力になれず何度も歯がゆさを募らせた春−。今年は仲間と喜びを分かち合う瞬間を堪能し続ける。

◆球団左腕初！高橋が４月までに３完封！！ ４月までに３完封は球団左腕初で、１リーグ時代の１９４３年・若林忠志以来、８３年ぶり２人目の快挙。４月まで２完封で並んでいた小山正明（１９５９、６０年）、村山実（６４年）、江夏豊（６９年）らレジェンドを抜く快記録となった。また、４月までに限らなければシーズン開幕３勝３完封は６９年・江夏豊も記録。ただし、この年の江夏はシーズン初登板だった４月１２日・大洋戦で完投負け。他球団の４月までに３完封投手は６６年・池田英俊（広島）、８４年・今井雄太郎（阪急）が記録。なお池田は１敗を挟む。