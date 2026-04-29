元お天気キャスター『チェンソーマン』コスプレに大反響「コレはちょっと反則」
元ウェザーニュースキャスターで現在はフリーアナウンサーの檜山沙耶（32）が、自身のXを更新し、アニメ『チェンソーマン』の登場キャラ・レゼのコスプレ写真を投稿すると、ネット上で話題になっている。
【写真】本気コスプレで脇チラ見せ！『チェンソーマン』レゼ姿の檜山沙耶
Xでは「ボンっ 『チェンソーマン』レゼ」と写真を3枚投稿。ノースリーブにウィッグ＆カラコンと『チェンソーマン』のレゼになりきっている。
これにファンは「おやさの本気コス！あんまアニメ詳しいわけじゃないけど何というか芯と説得力が半端ない！」「毎度のことながらコスプレのクオリティ高くて好き」「マキマさんもみたい」「コレはちょっと反則なぐらいイイ」などと反応している。
檜山は1993年10月27日生まれ、茨城県出身。2018年7月に「ウェザーニュースLiVE」キャスターオーディションに合格。22年9月から「いばらき大使」を務めており、ウェザーニューズ退職後はフリーアナウンサーとして活動している。
【写真】本気コスプレで脇チラ見せ！『チェンソーマン』レゼ姿の檜山沙耶
Xでは「ボンっ 『チェンソーマン』レゼ」と写真を3枚投稿。ノースリーブにウィッグ＆カラコンと『チェンソーマン』のレゼになりきっている。
これにファンは「おやさの本気コス！あんまアニメ詳しいわけじゃないけど何というか芯と説得力が半端ない！」「毎度のことながらコスプレのクオリティ高くて好き」「マキマさんもみたい」「コレはちょっと反則なぐらいイイ」などと反応している。
檜山は1993年10月27日生まれ、茨城県出身。2018年7月に「ウェザーニュースLiVE」キャスターオーディションに合格。22年9月から「いばらき大使」を務めており、ウェザーニューズ退職後はフリーアナウンサーとして活動している。