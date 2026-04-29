Xに投稿されて話題になっているのは、おばあちゃんと猫さんのとある日のワンシーン。一見すると、互いに無関心に見えるふたりの姿には、「きっとお互いのことが大好きでしょうに照れ隠し」「”円熟”だねぇ～～～～～～～！！！！！」「愛ですな～」といった声が殺到。記事執筆時点で130万回以上も閲覧されています！

【写真：そっぽを向くおばあちゃん→『膝の上』を見ると猫が…『ツンデレ』なふたりの様子】

猫とおばあちゃんの日常

Xアカウント「まさまさ (@nyanyanya0902)」さまに投稿されたのは、投稿者さまのおばあちゃんと猫さんの日常のワンシーンを写した光景です。

ある日、おばあちゃんの膝の上で休んでいたという猫さん。その光景を見た投稿者さまは、お互いに「仕方なく抱っこしてやってる」「仕方なく抱っこされてやってる」とツンデレな態度をとっているように見えたのだとか！

おばあちゃんは猫さんとは違う方向を向いており、猫さんもしかめっ面のように見える表情で膝の上へ。一見すると、投稿者さまが言うように、お互い無関心に見えるかもしれませんね！

なぜかほっこりする光景が話題に

しかし、そんな投稿を見て、多くのXユーザーは心がほっこりしたとコメント。なぜならば……

お互いに別の方向を向いていても、おばあちゃんの手はしっかりと猫さんを落とさないように、大切に支えているからです。

他にも、猫さんがおばあちゃんに寄りかかっているように見えたり、互いに無関心そうに見えつつも、安心し切った様子から、深い愛情を感じる人が多かったのでしょう。

そんなふたりの微笑ましい様子には、「きっとお互いのことが大好きでしょうに照れ隠し」「”円熟”だねぇ～～～～～～～！！！！！」「愛ですな～」「どっちもツンツンだねこれは」「お互い無関心を装うけど実は…」などの声が寄せられました！

ちなみに、別の投稿では、おばあちゃんの膝からどかそうとしたところ、睨まれたという投稿者さま。実は、しっかりおばあちゃんのことが大好きな猫さんなのでした！

そんな猫さんとおばあちゃんのほのぼのライフは、Xアカウント「まさまさ (@nyanyanya0902)」さまにたびたび投稿されています。気になる方は覗いてみてくださいね。

写真・動画提供：Xアカウント「まさまさ (@nyanyanya0902)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。