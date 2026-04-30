ESの正しい盛り方は「ネガティブなことを言わない」だった。面接官に見透かされるNGなアピール
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YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が「【危険】「ESで落ちるよ。」嘘っぽくなるNGワードから、おすすめの書き方まで…就活のプロが徹底解説！|27卒・28卒・サマーインターン」を公開した。動画では、就活のプロであるトイアンナ氏をゲストに迎え、エントリーシート（ES）や面接で用いるエピソードの「正しい盛り方」について解説されている。
トイアンナ氏は、エピソードを盛ること自体は問題ないとしつつも、「嘘はつかずに盛る」という姿勢が重要だと定義する。正しい盛り方とは「ネガティブなことを言わない」ことであり、「全部のエピソードを書くんじゃなくて、自分が活躍できたんだろうなっていうところにだけスポットライトを当てて、お菓子の型抜きみたいにそこをバコって抜いてそれだけ話す」と説明した。
具体的な事例として、部活動の経験が挙げられた。自暴自棄になって練習に参加しなかった期間があっても、終盤にチームのために分析担当として貢献した事実があるなら、その活躍部分だけを抽出して語るべきだと指摘する。その際、「導く」「引き起こす」といった言葉は嘘になる可能性があるため、「貢献」という事実に基づく表現を選ぶことが推奨された。
また、弱みを伝える際の注意点にも言及した。遅刻癖や機密情報の漏洩といった重大な問題ではなく、「会社の中で起きそうだけど直せそうな弱み」を選ぶべきだと語る。さらに、弱みは必ず克服手段とセットで記述し、その対策は「行動としてすぐできること」を具体的に示す必要があると強調した。
アルバイトや留学経験でのNG例も紹介された。アルバイトで「回転率を20％向上させた」といった過度な成果や、店長目線の施策を語ることは、面接官から「盛っている」と疑われやすいという。留学経験においても、「現地コミュニティに深く入り込み」といった抽象的な表現は生成AIが作成した文章のように見え、信憑性を損なうと指摘した。
背伸びをして抽象的な言葉や大きな成果を並べるよりも、スモールスタートで取り組んだ事実を具体的に伝えることこそが、面接官の納得感を引き出す鍵となる。ES作成において、嘘をつかずに自身の魅力を最大限に伝えるための、実践的な視点が提供されている。
トイアンナ氏は、エピソードを盛ること自体は問題ないとしつつも、「嘘はつかずに盛る」という姿勢が重要だと定義する。正しい盛り方とは「ネガティブなことを言わない」ことであり、「全部のエピソードを書くんじゃなくて、自分が活躍できたんだろうなっていうところにだけスポットライトを当てて、お菓子の型抜きみたいにそこをバコって抜いてそれだけ話す」と説明した。
具体的な事例として、部活動の経験が挙げられた。自暴自棄になって練習に参加しなかった期間があっても、終盤にチームのために分析担当として貢献した事実があるなら、その活躍部分だけを抽出して語るべきだと指摘する。その際、「導く」「引き起こす」といった言葉は嘘になる可能性があるため、「貢献」という事実に基づく表現を選ぶことが推奨された。
また、弱みを伝える際の注意点にも言及した。遅刻癖や機密情報の漏洩といった重大な問題ではなく、「会社の中で起きそうだけど直せそうな弱み」を選ぶべきだと語る。さらに、弱みは必ず克服手段とセットで記述し、その対策は「行動としてすぐできること」を具体的に示す必要があると強調した。
アルバイトや留学経験でのNG例も紹介された。アルバイトで「回転率を20％向上させた」といった過度な成果や、店長目線の施策を語ることは、面接官から「盛っている」と疑われやすいという。留学経験においても、「現地コミュニティに深く入り込み」といった抽象的な表現は生成AIが作成した文章のように見え、信憑性を損なうと指摘した。
背伸びをして抽象的な言葉や大きな成果を並べるよりも、スモールスタートで取り組んだ事実を具体的に伝えることこそが、面接官の納得感を引き出す鍵となる。ES作成において、嘘をつかずに自身の魅力を最大限に伝えるための、実践的な視点が提供されている。
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