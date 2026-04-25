2026年にデビュー35周年を迎えたスピッツが9⽉22⽇、東京・有明アリーナで新たなイベント＜ロク漫祭 〜SPITZ 草野マサムネのロック⼤陸漫遊祭り〜＞を開催することが発表となった。

⼀夜限りのスペシャルイベント＜ロク漫祭 〜SPITZ 草野マサムネのロック⼤陸漫遊祭り〜＞は、スピッツが敬愛するバンド3組とともに届けられる。TOKYO FM/JFN全国ネットでオンエア中のラジオレギュラー番組『SPITZ 草野マサムネのロック⼤陸漫遊記』(2018年1⽉放送開始)のコンセプトから⽣まれたものであり、スピッツ初の海外アーティスト招聘イベントとなる。

出演者には、スコットランドはグラスゴー出⾝のギターポップバンド・Teenage Fanclub、1990年代のUKシューゲイザーバンドを代表するRide、⽇本からはオルタナティブロックバンド・⽺⽂学、そしてスピッツの全4組が決定している。

Teenage Fanclub

Ride

⽺⽂学

Teenage Fanclubは結成から30年以上のキャリアを誇りながら、今なお熱狂的な⽀持を集め続けており、前述のラジオ番組でも特集するほど思い⼊れのあるバンドだ。Rideは1996年に⼀度活動を休⽌した後、2015年に再結成。往年のファンのみならず新たな世代からも注目されている。そのRideからの影響を公言しているのが、⽺⽂学。彼女たちの透明感ある歌声と叙情的なサウンドとRideの貴重な共演も話題となるに違いない。なおスピッツは、⾃⾝のパフォーマンス後に客席へと移動、あとに続く3バンドの演奏を会場内で最後まで観客と⼀緒に楽しむとのことだ。

同イベントの構想は、2024年から2025年にかけて東京・福岡・⼤阪の3都市で開催されたスピッツ初の⼤規模展覧会『SPITZ, NOW! 〜ロック⼤陸の物語展〜』の最後のエリア“未来へ”からも着想を得ているとのこと。同エリアは、“未来のスピッツへの希望やメッセージ”を書いてもらうために設けられたもの。“スピッツとコラボしてほしいバンド／アーティストは？”というスピッツメンバーからの質問に集まった声も参考にしながら、番組スタッフや関係者との協議のうえ、今回のラインナップが決定したという。

チケットのWOWOW WEB会員先⾏とTOKYO FM先⾏受付は本日4⽉25⽇23:00より。以下に草野マサムネのコメントをお届けしたい。

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「海外のバンドにオファーするのは、たぶん(スピッツとしては)初めてなので、

それだけでもスピッツにとって、かなり画期的なことなのですけれども、

さらに今回、スピッツの出番が終わったら、他の3バンドを客席からみんなと⼀緒に観ようと思っています。

みんなと⼀緒にスピッツもライブを楽しもうという、ロック⼤陸の旅をみんなと⼀緒に漫遊したい！という企画です。

あなたと⼀緒にリアルなロック⼤陸の旅へ！スピッツと⼀緒にぜひ漫遊してください」

※ラジオ番組『SPITZ 草野マサムネのロック⼤陸漫遊記』の本⼈コメントから抜粋

──草野マサムネ

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■＜ロク漫祭 〜SPITZ 草野マサムネのロック⼤陸漫遊祭り〜＞

9⽉22⽇(⽕/祝) 東京・有明アリーナ

open15:00 / start16:00 / 終演予定21:00頃

▼出演者 ※出演順

スピッツ / Teenage Fanclub / ⽺⽂学 / Ride ▼チケット

全席指定席 19,000円(税込)

スタンディングエリア アップグレード券／スピッツ 3,500円(税込)

スタンディングエリア アップグレード券／Teenage Fanclub 3,500円(税込)

スタンディングエリア アップグレード券／⽺⽂学 3,500円(税込)

スタンディングエリア アップグレード券／Ride 3,500円(税込)

※詳細はオフィシャルHPにて

【WOWOW WEB会員先⾏】

受付期間：4⽉25⽇(⼟) 23:00〜5⽉17⽇(⽇)23:59

受付URL：https://www.wowow.co.jp/ticket/manyuki_login.html

【TOKYO FM先⾏】

受付期間：4⽉25⽇(⼟) 23:00〜5⽉17⽇(⽇)23:59

受付URL：https://eplus.jp/rockmansai-tokyofm/ 主催：WOWOW / TOKYO FM / キョードー東京 / ワイズコネクション

企画・原案：グラスホッパー｜企画・監修 アナザー

後援：JFN(ジャパンエフエムネットワーク)

オフィシャルHP：https://rockmansai.com

（問）キョードー東京 0570-550-799