知っておきたいANA新ルールの罠、ANAタイムセールで「絶対買ってはいけない」路線の見分け方
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CHIKATABI / SFC修行と旅情報系チャンネルが「【警告】ANAタイムセールで絶対買ってはいけない路線！SFC修行僧と旅行者が陥る罠とは？」を公開した。動画では、2026年5月19日搭乗分からのANA国内線ルールの改定に伴う、SFC修行僧向けのタイムセール活用法とアップグレード戦略の核心を解説している。
動画内でCHIKA氏はまず、一般の旅行者とSFC修行僧では、タイムセールの見方が異なることを説明。一般客は価格の安さを重視するが、SFC修行僧はプレミアムポイント（PP）単価を計算する。タイムセールの運賃は積算率が50%と低いため、獲得するPPが通常より少なくなり、修行僧にとって「非常に重い足枷」になると指摘する。
さらに、新ルールの影響について言及。これまで搭乗2日前だったマイルやアップグレードポイントを利用した事前アップグレードの受付が「27日前」から可能となる。これにより、羽田発着の人気路線では、上位ステータス会員による激しい争奪戦が受付開始と同時に起き、一般の修行僧がアプリを開いた頃には「プレミアムクラスの空席は『0』」という事態が容易に予想されると警鐘を鳴らした。
この過酷な状況下での戦い方として、CHIKA氏は2つの攻略法を提示。1つ目は、最初から積算率100%の座席を狙うか、50%を許容して宿泊費などのトータルコストを下げ、回数でカバーする緻密なスケジュールを組むこと。2つ目は、アップグレード競争が緩い「地方発着の長距離路線」を主戦場にする裏技だ。羽田発着を避け、沖縄・仙台や石垣・名古屋などの地方拠点を活用すれば、ライバルを出し抜き、1回のフライトで大きな恩恵を得られると説明した。
最後にCHIKA氏は「ピンチはチャンスなんですよ」と語り、ルールの変更を悲観せず、戦略を見直す好機だと主張。「ただの旅行」から「未来のステータスに繋がる旅行」へと思考を転換し、誰よりも賢くSFC解脱を目指すための心構えを説いて動画を締めくくった。
動画内でCHIKA氏はまず、一般の旅行者とSFC修行僧では、タイムセールの見方が異なることを説明。一般客は価格の安さを重視するが、SFC修行僧はプレミアムポイント（PP）単価を計算する。タイムセールの運賃は積算率が50%と低いため、獲得するPPが通常より少なくなり、修行僧にとって「非常に重い足枷」になると指摘する。
さらに、新ルールの影響について言及。これまで搭乗2日前だったマイルやアップグレードポイントを利用した事前アップグレードの受付が「27日前」から可能となる。これにより、羽田発着の人気路線では、上位ステータス会員による激しい争奪戦が受付開始と同時に起き、一般の修行僧がアプリを開いた頃には「プレミアムクラスの空席は『0』」という事態が容易に予想されると警鐘を鳴らした。
この過酷な状況下での戦い方として、CHIKA氏は2つの攻略法を提示。1つ目は、最初から積算率100%の座席を狙うか、50%を許容して宿泊費などのトータルコストを下げ、回数でカバーする緻密なスケジュールを組むこと。2つ目は、アップグレード競争が緩い「地方発着の長距離路線」を主戦場にする裏技だ。羽田発着を避け、沖縄・仙台や石垣・名古屋などの地方拠点を活用すれば、ライバルを出し抜き、1回のフライトで大きな恩恵を得られると説明した。
最後にCHIKA氏は「ピンチはチャンスなんですよ」と語り、ルールの変更を悲観せず、戦略を見直す好機だと主張。「ただの旅行」から「未来のステータスに繋がる旅行」へと思考を転換し、誰よりも賢くSFC解脱を目指すための心構えを説いて動画を締めくくった。
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