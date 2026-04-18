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東京の都心から電車とバスのみを使って日帰りで静岡ひとり旅に行ってきました！



前日に日帰り旅を思いつき、日帰りパックの往復新幹線を予約。東京駅8:57発のこだまに乗り静岡駅に10:18着。ちなみに帰りは20:39発なので約10時間の滞在で静岡駅周辺を思いっきり楽しんできました！

静岡と言えばのお店からスタートする予定だったんですが、まさかの臨時休業…！ですが、他にも行きたいお店はたくさん調べていたので予定を変更し、天然まぐろがリーズナブルに食べられるお店へ。開店前から長蛇の列でしたがなんとか１巡目で入店。贅沢に盛られたいろいろな部位のまぐろを堪能しました。その後、南口のバス停からバスに乗ってサウナ好きでは知らない人がいない聖地へ。大好きな薬草サウナと駿河の天然水水風呂でしっかり“ととのい”ました。そこから10分ほど歩き、魚屋さんにも関わらず店内で飲めちゃう“飲める魚屋さん”へ。刺身などはもちろん、煮魚や揚げ物まである、お酒はビール、酎ハイのほか、小瓶の地酒も豊富に揃う。いろいろな魚介を楽しみつつ、最後は寿司で〆。バスに乗り、再び静岡駅へ。駿府城公園を少し散歩し、100年以上続く老舗の鰻屋さんへ。肝やお新香でビールと熱燗を楽しみ、〆はもちろん鰻重。ふっくら柔らかい鰻は絶品でした。そして最後に静岡おでんが美味しい居酒屋さんへ。熱燗とおでんで〆。



海鮮と鰻、そして名物のおでんまで静岡の“食”を思う存分楽しんだ10時間となりました！静岡に行かれる方は是非参考にしてみてください！