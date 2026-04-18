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【小型でカッコいい】75％の小型キーボードは半スケルトンで光りまくり。超軽量ワイヤレスマウスと同時レビューします。「YUNZII B75PRO MAXキーボード＆M1マウス」レビュー

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IT・ビジネス書作家の戸田覚が自身のYouTubeチャンネルにて、「【小型でカッコいい】75％の小型キーボードは半スケルトンで光りまくり。超軽量ワイヤレスマウスと同時レビューします。「YUNZII B75PRO MAXキーボード＆M1マウス」レビュー」と題した動画を公開した。動画では、YUNZIIの新しい75%レイアウトキーボード「B75PRO MAX」と超軽量マウス「M1」を細部までレビューし、その独自のデザイン性と高いコストパフォーマンスについて解説している。



キーボード「B75PRO MAX」の最大の特徴として、戸田は右側にかけて透明度が増していく半スケルトンデザインと、驚異的なバックライトの明るさを挙げる。「僕がレビューした中でも、まあ3本指に入るぐらい明るくてきれい」と絶賛し、イルミネーションを楽しみたいユーザーに最適な仕様だと評価した。打鍵感については、ガスケットマウントを採用しており、標準的で少しやわらかな打ち心地だと表現。タイピング音はコトコトとやや大きめであるため、静音性よりもタイピングの心地よさを楽しむ設計になっていると指摘した。



一方、同時に紹介されたマウス「M1」は、バッテリー内蔵のワイヤレスモデルでありながら、重量約58gという超軽量ボディを実現している。「この軽さにしては機能がものすごいなというふうに思います」と驚きを見せ、Bluetooth、専用レシーバー、有線の3モード接続に対応する点や、最大22,000DPIまでの感度調整が可能なスペックを高く評価した。



総括として、戸田はキーボードに60点、マウスに65点という点数を付けた。日本語配列がないといった注意点を挙げつつも、約13,000円のキーボードと約6,300円のマウスが持つ優れたコストパフォーマンスを称賛している。単なるスペックにとどまらず、デスク周りを彩るデザイン性や、機能豊富な超軽量デバイスを求めているユーザーにとって、YUNZIIの製品群は魅力的な選択肢となるだろう。