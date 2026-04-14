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【新NISA】結局このやり方が最速です。一括投資と積立を組み合わせた場合の圧倒的な差を解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔が「【新NISA】結局このやり方が最速です。一括投資と積立を組み合わせた場合の圧倒的な差を解説します！」を公開した。動画では、視聴者からの質問に答える形で、スポット投資で資産を失うリスクや、大地震が日本の株価に与える影響、AIを活用した資産形成の注意点について多角的な視点から解説している。



鳥海氏はまず、「スポット投資するタイミングによっては300万円を失う可能性もあるか」という質問を取り上げた。「スポット投資だから、タイミングが悪いからといって300万円を失うことはまずありえない」と断言。幅広いインデックスファンドに投資する前提であれば、タイミングを誤り一時的に資産が減ったとしても、時間経過とともに回復していくと説明した。一方で、「欲に目がくらむとマジで300万円がゼロになる」と述べ、詐欺や極端なハイリスク投資に手を出すことへの警戒を促している。



続いて話題は、日本で大きな地震が起きた場合の株価への影響に移る。過去の阪神淡路大震災や東日本大震災などの事例を参照し、TOPIXの下落幅は一桁から十数パーセントにとどまり、株価へのインパクトは限定的だったと振り返る。しかし、政治や経済、ITの機能が一極集中している東京で直下型地震が起きた場合は例外であると指摘。「東京が大ダメージを食らったら、普通に20％、30％、場合によっては50％のマイナスもあり得る」と述べ、日本特有の地理的リスクの高さに警鐘を鳴らした。



さらに、自身の資産状況をAIに評価させたところ「鉄壁」と言われたが信用して良いか、という質問にも回答。鳥海氏は「問題ないですか」という漠然とした問いかけでは意味がないと切り捨て、自身の目標や前提を明確にした上で「AIから引き出す質問力」が不可欠だと語った。



動画の終盤では、株価の下落についてAIの回答を読み上げ、「暴落は異常事態ではなく市場サイクルの一部である」という事実を提示。「戦後80年という括りで安定を語るのは、データに基づかない幻想である」と強調した。投資において不測の事態に対処するには、目先の情報を鵜呑みにせず、過去の歴史的教訓から確かなリスク管理を学ぶ姿勢が重要だと締めくくった。