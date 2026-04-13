この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」にて老後資金に関する動画を公開した。動画では、50代、60代で貯蓄がゼロの状態からでも間に合う、現実的な資産形成のステップと、その核心について解説している。

鳥海氏はまず、50代、60代で貯蓄がゼロである原因について「投資をしてこなかったからではなく、お金を使ってしまったからだ」と断言する。老後資金を作るためには、NISAなどの投資を始める前に、何よりも「支出の改善」が最優先であると強調した。

具体的に見直すべき項目として、通信費、利用していないサブスクリプション、保険、車関連の4つを挙げる。とくに保険については、支払う保険料と受け取れる保険金を確率に基づいて計算すると、多くの場合で損をしていると指摘する。「お金がない人に限って、高額な保険に入っている」と語り、子供が独立しているなら生命保険は解約するなど、徹底的な見直しを推奨した。

支出を改善して浮いた資金は、毎月一定額を先取りし「貯蓄」と「NISA」へ半分ずつ回す運用を提案する。NISAの投資先としては「eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)」か「eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)」を挙げ、月3万円の積立でも15年継続すれば約800万円に達するというシミュレーションを示した。

さらに鳥海氏は、老後資金の不安を根本から解決する方法として、60歳や65歳で退職するという固定観念を捨て、70歳、75歳まで働き続ける選択を検討すべきだと語る。年間100万円の収入でも、10年働けば1,000万円の資産効果があるとその威力を説いた。

最後に鳥海氏は、これまでのライフスタイルから「『変わる』と決める」決断が最も大切だと語る。支出の見直しからNISAの活用、そして無理のない範囲で長く働くという具体的なステップは、老後の資金不安を解消するための現実的な手段として提示された。

YouTubeの動画内容

00:18

50代、60代で貯蓄ゼロの人が今から取るべき行動
02:25

NISAを始める前に「支出の改善」を最優先に行う
04:09

確率から考える医療保険やガン保険の徹底的な見直し
11:56

浮いた資金で「貯蓄」と「NISA」を同時にスタートさせる
18:19

資産形成の最終兵器、70歳まで「働き続ける」という選択

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