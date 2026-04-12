アメリカ軍は海軍の艦艇2隻がホルムズ海峡を通過し、機雷除去の準備作業を始めたと発表しました。

アメリカ中央軍は11日、海軍のミサイル駆逐艦2隻がホルムズ海峡を通過し、機雷除去の準備作業を始めたと発表しました。

「イランの革命防衛隊が敷設した機雷をホルムズ海峡から完全に除去するための任務の一環だ」としていて、数日中に無人潜水機などを使った除去活動を開始する予定だということです。

アメリカメディアによりますと、アメリカ軍の艦艇がホルムズ海峡を通航するのはイランへの攻撃開始以降初めてだということです。

これに先立ち、トランプ大統領は日本や中国などを名指しし「世界中の国々のためにホルムズ海峡を一掃する作業を始める」「これらの国々にはこの作業を自力で遂行する勇気や意志が欠けている」とSNSに投稿していました。

一方、イランメディアはアメリカ中央軍の発表に先立ち、ホルムズ海峡へ向かうアメリカ軍の艦艇に対し、イラン軍が仲介役のパキスタンを通じて「航行を続ければ30分以内に攻撃対象となり、イランとアメリカの交渉に悪影響が及ぶ」と警告を発し、艦艇は引き返したと報じていました。また、イランメディアによりますとイランの軍事当局者は、アメリカ中央軍の艦艇がホルムズ海峡を通過したという発表を「強く否定する」としています。