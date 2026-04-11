かいり「痛風ラーメン」 実食 ＆ 開発担当者が語る新商品への想い / 鳥羽周作氏×加賀美健氏がコラボ！調味塩「この塩おいしーお」誕生【まとめ記事】
株式会社ペッパーフードサービスは、海鮮居酒屋「牡蠣海幸かいり 吉祥寺店」にて平日限定のランチ営業を2026年4月6日(月)より開始した。同ランチでは、平日限定「痛風味噌ラーメン」を販売している。早速、同ラーメンを実食して、開発担当者に新商品へ想いを語っていただいた。「かいり 特選 痛風味噌ラーメン」と「ミニ海鮮丼」、そして「牡蠣出汁 あっさりラーメン」を実食した。
株式会社ダイヤモンド商会は、鳥羽周作氏と加賀美健氏のコラボレーションによる新ジャンル調味塩「この塩おいしーお」を2026年4月15日より発売する。
■ルーターなどの熱溜まり対策に！2個のファンで放熱できる小型クーラー
サンワサプライ株式会社は、Wi-Fiルーター、外付けHDD、ノートパソコンなど、熱を持ちやすい機器をピンポイントで冷却するUSB駆動の小型クーラー「TK-CLN32U」を発売した。コンパクトな筐体に静音ファンを2基搭載し、機器の下に置くだけで効率的な放熱をサポートする。夏場の高温環境や、長時間稼働によるデバイスの速度低下・フリーズといった「熱暴走」のトラブルを未然に防ぎ、大切な機器の安定動作と長寿命化を実現する。
■ルーターなどの熱溜まり対策に！2個のファンで放熱できる小型クーラー
サンワサプライ株式会社は、Wi-Fiルーター、外付けHDD、ノートパソコンなど、熱を持ちやすい機器をピンポイントで冷却するUSB駆動の小型クーラー「TK-CLN32U」を発売した。コンパクトな筐体に静音ファンを2基搭載し、機器の下に置くだけで効率的な放熱をサポートする。夏場の高温環境や、長時間稼働によるデバイスの速度低下・フリーズといった「熱暴走」のトラブルを未然に防ぎ、大切な機器の安定動作と長寿命化を実現する。ルーター・ネットワーク機器や、各種周辺機器の熱を効率よく逃がし、安定稼働をサポートする小型クーラー。
■海鮮の旨味を凝縮させた一杯！かいり「痛風ラーメン」 実食 ＆ 開発担当者が語る新商品への想い
株式会社ペッパーフードサービスは、海鮮居酒屋「牡蠣海幸かいり 吉祥寺店」にて平日限定のランチ営業を2026年4月6日(月)より開始した。同ランチでは、平日限定「痛風味噌ラーメン」を販売している。早速、同ラーメンを実食して、開発担当者に新商品へ想いを語っていただいた。「かいり 特選 痛風味噌ラーメン」と「ミニ海鮮丼」、そして「牡蠣出汁 あっさりラーメン」を実食した。
■ワンタッチで取り付けできる！クリップ式のマイクスタンド2種
サンワサプライ株式会社は、マイクをワンタッチで取り付けできるクリップ式のマイクスタンド「MM-SPST2N2（卓上タイプ）」「MM-SPST3N2（床置きタイプ）」を発売した。スタンドの高さの上下可動はもちろん、クリップ式のマイクホルダーは様々なサイズに対応する。ワンタッチで取り付けできるクリップ式のマイクホルダーが付属している。最大直径3.5cmまでの様々なマイクに対応しており、角度も調整できる。ネジ径が合う、他のマイクホルダーやスタンドと交換できる。マイクのケーブルをアームやスタンドに沿わせてきれいに配線できる。
■「sio」オーナーシェフ 鳥羽周作氏×現代美術作家 加賀美健氏！調味塩「この塩おいしーお」誕生
株式会社ダイヤモンド商会は、鳥羽周作氏と加賀美健氏のコラボレーションによる新ジャンル調味塩「この塩おいしーお」を2026年4月15日より発売する。
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株式会社ダイヤモンド商会は、鳥羽周作氏と加賀美健氏のコラボレーションによる新ジャンル調味塩「この塩おいしーお」を2026年4月15日より発売する。
サンワサプライ株式会社は、Wi-Fiルーター、外付けHDD、ノートパソコンなど、熱を持ちやすい機器をピンポイントで冷却するUSB駆動の小型クーラー「TK-CLN32U」を発売した。コンパクトな筐体に静音ファンを2基搭載し、機器の下に置くだけで効率的な放熱をサポートする。夏場の高温環境や、長時間稼働によるデバイスの速度低下・フリーズといった「熱暴走」のトラブルを未然に防ぎ、大切な機器の安定動作と長寿命化を実現する。
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サンワサプライ株式会社は、Wi-Fiルーター、外付けHDD、ノートパソコンなど、熱を持ちやすい機器をピンポイントで冷却するUSB駆動の小型クーラー「TK-CLN32U」を発売した。コンパクトな筐体に静音ファンを2基搭載し、機器の下に置くだけで効率的な放熱をサポートする。夏場の高温環境や、長時間稼働によるデバイスの速度低下・フリーズといった「熱暴走」のトラブルを未然に防ぎ、大切な機器の安定動作と長寿命化を実現する。ルーター・ネットワーク機器や、各種周辺機器の熱を効率よく逃がし、安定稼働をサポートする小型クーラー。
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■ワンタッチで取り付けできる！クリップ式のマイクスタンド2種
サンワサプライ株式会社は、マイクをワンタッチで取り付けできるクリップ式のマイクスタンド「MM-SPST2N2（卓上タイプ）」「MM-SPST3N2（床置きタイプ）」を発売した。スタンドの高さの上下可動はもちろん、クリップ式のマイクホルダーは様々なサイズに対応する。ワンタッチで取り付けできるクリップ式のマイクホルダーが付属している。最大直径3.5cmまでの様々なマイクに対応しており、角度も調整できる。ネジ径が合う、他のマイクホルダーやスタンドと交換できる。マイクのケーブルをアームやスタンドに沿わせてきれいに配線できる。
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