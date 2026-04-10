スポーティで都会的な印象に重厚感をプラス！

スズキは、コンパクトSUV「フロンクス」向けの純正アクセサリーキット「ナイトメタル」を新たに設定し、全国のスズキ販売店にて2026年4月10日から発売しました。

フロンクスはスズキのインド法人「マルチ スズキ」で生産され、日本へは逆輸入車として導入されているモデルです。現在ではインドをはじめ、中南米やアフリカなど世界70以上の国と地域で販売されるグローバルモデルでもあります。

【画像】超カッコいい！ これがスズキの「小さな高級SUV」です（71枚）

同モデルは「扱いやすいクーペスタイルSUV」をコンセプトに掲げたモデルで、力強さと上質さ、そして洗練されたデザインを高い次元で融合させた新ジャンルのコンパクトSUVとして位置づけられています。

全長3995mm、全幅1765mm、全高1550mm というボディ寸法は立体駐車場への対応も可能で、最小回転半径は4.8m と日常使いにおける取り回しのよさも備えています。

インテリアには、ブラックとボルドーを基調とした配色が採用され、シルバーステッチをあしらったレザー調＆ファブリックシートやレザー調のドアアームレストが組み合わされており、価格以上の高級感を室内に漂わせています。

外観では、存在感のある2段式のヘッドランプと横一文字のテールランプがスタイリッシュな印象を演出しています。

パワートレインには1.5リッター直列4気筒「K15C」型エンジンとマイルドハイブリッドの組み合わせが採用され、トランスミッションは6速 AT が搭載されています。日本国内向けの専用仕様として、フルタイム4WD モデルも選択できます。

安全面では、「デュアルセンサーブレーキサポート II」をはじめ、全車速追従機能と停止保持機能を備えたアダプティブクルーズコントロール（ACC）、車線維持支援機能といった先進の予防安全技術が標準装備となっています。これらにより、経済産業省や国土交通省などが推進する「サポカー S ワイド」、および国土交通省の「ペダル踏み間違い急発進抑制装置（PMPD）認定クルマ」にも該当します。

車両本体価格は2WDモデルが254万1000円、4WDモデルが273万9000円（いずれも消費税込み）となっています。

今回新たに設定されたナイトメタルは、立体感のある造形を採用したフロントアンダーガーニッシュ、サイドアンダーガーニッシュ、リアアンダーガーニッシュに、ブラック塗装のアルミホイールなどの純正アクセサリーを組み合わせたキットです。フロンクス本来のスポーティで都会的な印象に重厚感を加え、新たな世界観を表現するスタイルへと仕上げられています。

サイドアンダーガーニッシュについては、昨年開催された東京オートサロン2025 に参考出品され、来場者から好評を博した「フロンクス SEA BASS NIGHT GAME（シーバスナイトゲーム）」に装着されていた形状がそのまま採用されています。イベントでの反響が製品化へとつながった点は、ファンにとっても喜ばしいニュースといえるでしょう。

ナイトメタルの価格（消費税込み）は20万9000円です。都市での使い勝手と個性あるスタイルを両立させたいユーザーにとって、検討に値する選択肢となりそうです。