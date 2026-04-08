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すでに始まっています。2026年4月からのお金のルール変更と影響をわかりやすく解説します！

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザーの鳥海翔氏が、YouTubeチャンネル「鳥海翔の騙されない金融学」にて「すでに始まっています。2026年4月からのお金のルール変更と影響をわかりやすく解説します！」と題した動画を公開した。動画では、2026年4月から順次施行される「お金の改正6選」について解説し、家計に与える影響や対策の重要性を指摘している。



動画はまず、「住宅ローン金利」の上昇について言及。三菱UFJ銀行が変動金利の基準金利を見直す事例を挙げ、仮に金利が0.25%上昇した場合、3000万円のローンで年間7万5000円の負担増になると説明した。また、「自転車の青切符制度」の導入により、16歳以上が自転車で交通違反をした際に反則金が科される点を指摘。「携帯使用」で1万2000円など具体的な罰則額を示し、「家族全員が知っておかないと、自分のお金が罰則金でなくなる」と注意を喚起した。



さらに、「子ども・子育て支援金」が健康保険料に上乗せして徴収されるため「手取りがまた減る」と語る一方、働くシニア層に向けたポジティブな変更も紹介した。「在職老齢年金」の支給停止基準額が51万円から65万円に引き上げられることで、働きながら年金を満額受け取りやすくなる仕組みを解説。ほかにも、「企業型確定拠出年金」におけるマッチング拠出での「自分の掛け金は会社の負担以下」というルールの撤廃や、「離婚後の共同親権・養育費ルール」の変更により、未払い養育費の差し押さえが容易になる点などを分かりやすく紐解いた。



鳥海氏は、社会の制度変更に対して「なんとなく『ふーん』で終わりにしない」姿勢の重要性を強調した。小さな行動の積み重ねが将来の大きな差につながるとし、自身が該当する制度がないか、改めて見直すことを推奨して動画を締めくくった。