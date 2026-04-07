東海道新幹線は、線路内人が立ち入った影響で、上りは静岡～新富士、下りは東京～静岡の間で一時運転を見合わせていましたが、午後4時55分に運転を再開しました。

【写真を見る】【速報】東海道新幹線 運転再開 線路内に人が立ち入り一部区間で運転見合わせ