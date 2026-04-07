ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】東海道新幹線 運転再開 線路内に人が立ち入り一部区間で運転… 新幹線 東海道新幹線 JR東海 鉄道ニュース 時事ニュース 【速報】東海道新幹線 運転再開 線路内に人が立ち入り一部区間で運転見合わせ 東海道新幹線 16時55分運転再開 2026年4月7日 17時4分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東海道新幹線は、線路内人が立ち入った影響で、上りは静岡～新富士、下りは東京～静岡の間で一時運転を見合わせていましたが、午後4時55分に運転を再開しました。 【写真を見る】【速報】東海道新幹線 運転再開 線路内に人が立ち入り一部区間で運転見合わせ リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 6年かけて“独学”で建設 愛知の山奥に潜む“携帯圏外”でも客が絶えない飲食店 スゴ腕82歳の店主 関連情報（BiZ PAGE＋） 法要, 大船, 横浜, 鎌倉, 配線, グループウェア, リハビリ, 長野, 神奈川, 在宅医療