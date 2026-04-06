30時間限界突破フェスで『ダマってられない女たち』特別編生放送
新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、４月11日（土）に開局10周年。それを記念し、４月11日（土）午後３時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび同番組内の企画にて４月12日（日）午前11時より『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』を生放送することを決定した。
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送。当日は、「ABEMA」全体を"フェス会場"に見立て、３チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。
このたび特別番組『30時間限界突破フェス』内にて、番組MCを務めるMEGUMI・剛力彩芽・ヒコロヒーが映像を通してさまざまな女性の生きざまに触れ、自身の価値観などと照らし合わせながら“女性の幸せ”について飾らない言葉で語り合う人気バラエティ番組の特別編『ダマってられない女たち 激動人生を生告白SP』を生放送。本企画には、２年半ぶりに芸能界復帰を果たし、今回が芸能界復帰後初の生放送となる小島瑠璃子、かつて数々の運気アップ掃除術で主婦を中心に絶大な信頼を集め、日本のテレビから姿を消してから約８年ぶりの生放送出演となる松居一代、乳がん闘病中であることや出会って10日での電撃再婚を公表し、今回が“夫婦揃っては初の生放送”となる梅宮アンナ＆世継恭規夫妻、イラン情勢により華やかなドバイ生活が一変した実業家・MALIA.ら波瀾万丈な人生を力強く生きる豪華ゲストが生出演する。
（C）AbemaTV, Inc.
特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送。当日は、「ABEMA」全体を"フェス会場"に見立て、３チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できる。
（C）AbemaTV, Inc.