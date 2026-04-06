¡Úµð¿Í¡Û»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÊ¿»³¸ùÂÀ¤¬µÙÆüÊÖ¾å¤ÇÎý½¬¡¡ÃÏ¸µ¡¦¹Åç³®Àû¤Ë¾Ð´é
¡¡Á°Æü£µÆü¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿µð¿Í¡¦Ê¿»³¸ùÂÀÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤¬£¶Æü¤Ë¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Äµå¾ì¤ÇµÙÆüÊÖ¾å¤ÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¤ª¤è¤½£³£°Ê¬´Ö¡¢ÌðÌî¸¬¼¡½ä²óÂÇ·â¥³¡¼¥Á¡Ê£´£µ¡Ë¤«¤é¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡¡º£µ¨¡¢ÆþÃÄ£³Ç¯ÌÜ¤ÎÊ¿»³¤Ï£³·î£±£µÆü¤Î¥ª¡¼¥×¥óÀï¡¦ÆüËÜ¥Ï¥àÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç°ì·³¤Ë¹çÎ®¡£¡Ö£±ÈÖ¡¦Ãæ·ø¡×¤ÇÂ¨¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Áê¼êÀèÈ¯¡¦Í¸¶¤«¤éº£Ç¯¥Á¡¼¥à½é¤ÎËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÌÔÂÇ¾Þ¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤ÉÂ¸ºß´¶¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¤·¤¿¡£Â³¤¯£±£·Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¤Ç¤â£²»î¹çÏ¢Â³ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ËÜµòÃÏ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï³«ËëÆó·³¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ç¤Ï£µ»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÔ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ÎËö¡¢£µÆü¤ËµåÃÄ¤È»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤òÄù·ë¡£¿äÄêÇ¯Êð¤Ï£´£²£°Ëü±ß¤ÇÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö£°£³£³¡×¤«¤é¡Ö£¶£¹¡×¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£·¡Ë£·Æü¤«¤é¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÊ¿»³¤òÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¯¡£ÅÐÏ¿¤Ï¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡×¤È°ì·³¹çÎ®¤òÌÀ¸À¡£¹Åç»Ô½Ð¿È¤ÎÊ¿»³¤Ï¡¢ÃÏ¸µ³®Àû¤Ë¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤ä¤ªÊì¤µ¤ó¤â´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¡¢¤â¤·½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤½¤³¤Ç£±ËÜ¤Ç¤âÂÇ¤Ã¤Æ¿Æ¹§¹Ô¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¿·ÇØÈÖ¹æ£¶£¹¤Ï¡¢¹Åç¸©À¥¸ÍÆâ¹âÅù³Ø¹»½Ð¿È¡£´ÄÂÀÊ¿ÍÎÂç³ØÃæÂà¸å¤ÏÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ÎÀéÍÕ¥¹¥«¥¤¥»¥¤¥é¡¼¥º¤Ø¡££²£°£²£³Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç°éÀ®£·°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¡¢µð¿Í¤ËÆþÃÄ¤·¤¿¡£