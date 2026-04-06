兵庫県競馬が挑む“体験価値”の再設計 / レバテック、日本経済新聞にてメッセージ広告を掲載【まとめ記事】
地方競馬の売上は過去最高を更新し続けている。しかし、その内実は大きく変化している。現在、売上の9割以上がインターネット投票で、競馬場への来場者数は減少を続けている。「売れているのに人が来ない」という構造的な矛盾が、いま競馬業界に横たわっているのだ。こうした状況に対し、兵庫県競馬組合は、運営する園田競馬場と姫路競馬場の全国的な認知向上とイメージ刷新を目的に、ブランド戦略を開始。その第一弾として、両競馬場を総称する名称を「HUK（兵庫アーバン競馬）」と定めた。PRアンバサダーには、人気お笑いコンビ「かまいたち」を起用し、発表会では「か馬いたち」への改名を宣言するといったユーモラスな演出も披露。話題性を起点にしながら、リアル体験の再定義を狙う戦略がいよいよ始動出した。
AIの進化によって、エンジニアの仕事は減るのではないか。そんな議論が続く中、実態はむしろ逆であることが明らかになった。レバテック株式会社が発表した「IT人材白書2026」によると、AI導入を進める企業の9割以上がIT人材の人員計画を見直していることが分かった。さらにそのうち約7割が「増員予定」と回答しており、減員を検討する企業はごく少数にとどまっている。AIは仕事を奪う存在ではなく、むしろエンジニア需要を押し上げる存在へと変化している。
■デジタル時代に「現地」はどう再定義されるのか？兵庫県競馬が挑む“体験価値”の再設計
地方競馬の売上は過去最高を更新し続けている。しかし、その内実は大きく変化している。現在、売上の9割以上がインターネット投票で、競馬場への来場者数は減少を続けている。「売れているのに人が来ない」という構造的な矛盾が、いま競馬業界に横たわっているのだ。こうした状況に対し、兵庫県競馬組合は、運営する園田競馬場と姫路競馬場の全国的な認知向上とイメージ刷新を目的に、ブランド戦略を開始。その第一弾として、両競馬場を総称する名称を「HUK（兵庫アーバン競馬）」と定めた。PRアンバサダーには、人気お笑いコンビ「かまいたち」を起用し、発表会では「か馬いたち」への改名を宣言するといったユーモラスな演出も披露。話題性を起点にしながら、リアル体験の再定義を狙う戦略がいよいよ始動出した。
■EXPO2025 公式ライセンス商品！白ミャクミャクの「プリントマシュマロ入り缶」
オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクションは、EXPO2025 公式ライセンス商品、白ミャクミャクの「プリントマシュマロ入り缶」を発売する。
■AI時代に高まるITエンジニアの価値！レバテック、日本経済新聞にてメッセージ広告を掲載
AIの進化によって、エンジニアの仕事は減るのではないか。そんな議論が続く中、実態はむしろ逆であることが明らかになった。レバテック株式会社が発表した「IT人材白書2026」によると、AI導入を進める企業の9割以上がIT人材の人員計画を見直していることが分かった。さらにそのうち約7割が「増員予定」と回答しており、減員を検討する企業はごく少数にとどまっている。AIは仕事を奪う存在ではなく、むしろエンジニア需要を押し上げる存在へと変化している。
■S.RIDE、アニメ「リラックマ」コラボタクシーを運行開始
タクシーアプリ「S.RIDE（エスライド）」を提供するS.RIDE株式会社は、アニメ「リラックマ」の放送開始を記念し、2026年4月6日（月）から5月10日（日）までの期間限定で、特別なラッピングを施したコラボタクシー計4台を東京都内（23区、武蔵野/三鷹地区）にて運行する。
■浜松の遠鉄百貨店にて、期間限定で開催！「EXPO2025オフィシャルポップアップストア」
オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクションは、遠鉄百貨店にて「EXPO2025オフィシャルポップアップストア」を期間限定で開催sする。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■ITビジネスに関連した記事を読む
・50年の知見をすべての企業へ！SMBCコンサルティング、総合研修サービス「みんなの研修」を始動
・シード資金約75億円を調達、約3,000億円超のインフラ構築資本を確保！AI企業「ai&」が始動
・「IT担当者の孤独」を救い、本業を加速させるインフラを！NTT東日本が提案する、運用まで見据えた真のネットワーク改革
・顧客が気づく前にニーズを予測する！Sitecore社CPO Roger Connolly氏が語るAI時代のマーケティング
・“見えない品質”こそ、水の安心を左右する！LIXIL、浄水カートリッジの模倣品・互換品に注意喚起
■デジタル時代に「現地」はどう再定義されるのか？兵庫県競馬が挑む“体験価値”の再設計
地方競馬の売上は過去最高を更新し続けている。しかし、その内実は大きく変化している。現在、売上の9割以上がインターネット投票で、競馬場への来場者数は減少を続けている。「売れているのに人が来ない」という構造的な矛盾が、いま競馬業界に横たわっているのだ。こうした状況に対し、兵庫県競馬組合は、運営する園田競馬場と姫路競馬場の全国的な認知向上とイメージ刷新を目的に、ブランド戦略を開始。その第一弾として、両競馬場を総称する名称を「HUK（兵庫アーバン競馬）」と定めた。PRアンバサダーには、人気お笑いコンビ「かまいたち」を起用し、発表会では「か馬いたち」への改名を宣言するといったユーモラスな演出も披露。話題性を起点にしながら、リアル体験の再定義を狙う戦略がいよいよ始動出した。
■EXPO2025 公式ライセンス商品！白ミャクミャクの「プリントマシュマロ入り缶」
オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクションは、EXPO2025 公式ライセンス商品、白ミャクミャクの「プリントマシュマロ入り缶」を発売する。
■AI時代に高まるITエンジニアの価値！レバテック、日本経済新聞にてメッセージ広告を掲載
AIの進化によって、エンジニアの仕事は減るのではないか。そんな議論が続く中、実態はむしろ逆であることが明らかになった。レバテック株式会社が発表した「IT人材白書2026」によると、AI導入を進める企業の9割以上がIT人材の人員計画を見直していることが分かった。さらにそのうち約7割が「増員予定」と回答しており、減員を検討する企業はごく少数にとどまっている。AIは仕事を奪う存在ではなく、むしろエンジニア需要を押し上げる存在へと変化している。
■S.RIDE、アニメ「リラックマ」コラボタクシーを運行開始
タクシーアプリ「S.RIDE（エスライド）」を提供するS.RIDE株式会社は、アニメ「リラックマ」の放送開始を記念し、2026年4月6日（月）から5月10日（日）までの期間限定で、特別なラッピングを施したコラボタクシー計4台を東京都内（23区、武蔵野/三鷹地区）にて運行する。
■浜松の遠鉄百貨店にて、期間限定で開催！「EXPO2025オフィシャルポップアップストア」
オリジナル商品の企画・制作・販売を軸に、企業・組織のトータルブランディングを手掛ける株式会社ヘソプロダクションは、遠鉄百貨店にて「EXPO2025オフィシャルポップアップストア」を期間限定で開催sする。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■ITビジネスに関連した記事を読む
・50年の知見をすべての企業へ！SMBCコンサルティング、総合研修サービス「みんなの研修」を始動
・シード資金約75億円を調達、約3,000億円超のインフラ構築資本を確保！AI企業「ai&」が始動
・「IT担当者の孤独」を救い、本業を加速させるインフラを！NTT東日本が提案する、運用まで見据えた真のネットワーク改革
・顧客が気づく前にニーズを予測する！Sitecore社CPO Roger Connolly氏が語るAI時代のマーケティング
・“見えない品質”こそ、水の安心を左右する！LIXIL、浄水カートリッジの模倣品・互換品に注意喚起