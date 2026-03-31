「今日好き」りんか、美脚輝くミニスカ姿「天才的なスタイル」「脚綺麗すぎ」の声
【モデルプレス＝2026/03/31】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」に参加していたりんかが3月29日、自身のInstagramを更新。26日に石川県で開催された「COLORS JAPANpresents GIRLS MEETING KANAZAWA」の衣装ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「今日好き」“日本一イケメン高校生”の恋人「天才的なスタイル」ミニスカからスラリ美脚
りんかは「ガールズミーティング金沢ありがとうございました。やっぱり金沢アツイ！ひとめちゃめちゃおおかったーーーー！！！！」などとつづり、イベントで着用した衣装写真を複数枚投稿。へそ出しの白トップスに柄のあるカーゴパンツとストリート感溢れるコーディネートや、シャツと黒のビスチェにミニ丈のプリーツスカート、白のキャップを合わせた甘辛ミックスのコーディネートなどを披露した。それぞれのコーディネートからは、引き締まったウエストや、綺麗な脚のラインが際立っている。
この投稿にファンからは「ストリート系も韓国ファッションも似合う」「脚綺麗すぎ」「天才的なスタイル」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
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【写真】「今日好き」“日本一イケメン高校生”の恋人「天才的なスタイル」ミニスカからスラリ美脚
◆りんか、美ウエスト＆美脚輝く衣装ショット公開
りんかは「ガールズミーティング金沢ありがとうございました。やっぱり金沢アツイ！ひとめちゃめちゃおおかったーーーー！！！！」などとつづり、イベントで着用した衣装写真を複数枚投稿。へそ出しの白トップスに柄のあるカーゴパンツとストリート感溢れるコーディネートや、シャツと黒のビスチェにミニ丈のプリーツスカート、白のキャップを合わせた甘辛ミックスのコーディネートなどを披露した。それぞれのコーディネートからは、引き締まったウエストや、綺麗な脚のラインが際立っている。
◆りんかの投稿に反響
この投稿にファンからは「ストリート系も韓国ファッションも似合う」「脚綺麗すぎ」「天才的なスタイル」「ビジュ最強」などと反響が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。りんかは植野と「カンヌン編」でカップル成立となった。（modelpress編集部）
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