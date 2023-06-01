木村拓哉、ゴルフアパレルブランド新CMで華麗なスイングを披露！力強いナレーションも担当

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木村拓哉がブランドアンバサダーを務めるゴルフアパレルブランド“MARK & LONA（マーク＆ロナ）”の新CM『LEGACY OF THE ICON』編が、3月31日よりCM特設サイト他で公開された。

■CM特設サイトではメイキング映像なども公開

新CM 『LEGACY OF THE ICON』編は、「4つの魂が交わる場所。そこに、ゴルフという詩（うた）がうまれる」という木村のナレーションで始まる。澄みわたる空、希望の太陽、まばゆい水面、母なる大地を背景に、最新コレクションをまとった木村の力強い視線と優雅なアクションが、“MARK & LONA”のあらたな世界観を象徴している。

また、3月31日にオープンしたCM特設サイトでは、新CM『LEGACY OF THE ICON』編を視聴できる他、広告撮影の様子を収録したメイキング映像なども公開された。

◎『LEGACY OF THE ICON』編 CMストーリー

風にゆらめく白い幕の前に佇む木村。ドラマチックに移り変わるシチュエーションに合わせ、次々と変わっていく木村のウェア。「4つの魂が交わる場所。そこに、ゴルフという詩がうまれる。青く、深く、どこまでも澄みわたる空。今日という始まりを告げる、希望の太陽。風に光が揺れ踊る、まばゆい水面。果てなき衝動を受け止める、母なる大地。その中で僕らは、心を研ぎ澄ませる」木村の力強い眼差しが、“MARK & LONA”のあらたな章の幕開けを告げている。

■撮影エピソード

◎巨大な幕を背景にダイナミックな撮影！

新CM『LEGACY OF THE ICON』編の撮影は、最大高さ10メートル、幅12メートルの巨大な幕を背景に行われた。「澄みわたる空」「希望の太陽」「まばゆい水面」「母なる大地」をイメージした4シーンに加え、冒頭のホワイトと、最後のグレーを加えた計6枚の巨大な幕が、シーンごとに掛け替えられていく。その巨大な幕がダイナミックに揺れ動くなか、最新コレクションを着用して華麗なスイングを披露する木村。ウェアが最も美しく見える角度や身体の向きを自ら調整するプロフェッショナルな視点で撮影に臨んでいた。

パターを持つシーンではグローブを着けるのか着けないのか、はたまたポケットに入れるのか…。グローブを着けているのであればボールを持っている方が自然ではないか…など、映像の完成度を高めるべく細部までこだわっていた木村。一方で、大地をイメージした木々の生い茂る森の中を背景にしたシーンでは、「（背景は）きれいだけど、リアルに言うと、打ち込んだ人ですよね。（この背景でクラブを）持つんだったら3本！ ピッチングと7番と5番を持ったほうがいい（笑）」と、ユーモアを交えてスタッフと談笑する場面も。緊張感のある撮影の中でも、楽しむ気持ちを忘れない木村だった。

◎ナレーション一言一句にも妥協なし

木村の力強いナレーションが印象的な新CMだが、撮影中もナレーションの一言一句を監督やスタッフとともに細かく確認していた木村。元々は「心を研ぎ澄ます」という言葉だったが、「研ぎ澄ます、だとインプットだと思うんですけど、研ぎ澄ませる、だとアウトプットになる気がします」という木村の提案で、「心を研ぎ澄ませる」が採用に。その他にも、ナレーションに込められた意図や思いを汲み取りながら、より伝わりやすい表現にアレンジしていた木村。妥協することなく、納得のいくまで徹底してこだわる木村の姿勢に、スタッフから感嘆の声が漏れていた。

■関連リンク

“MARK & LONA”CM特設サイト

https://brand.markandlona.com/tv2026

木村拓哉 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/35