新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、「ABEMA PPV」にて日向坂46『７回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜』の模様を４月４日（土）・５日（日）のそれぞれ17時より生放送することを決定。また、本ライブのチケットを3月28日（土）より発売している。



このたび「ABEMA PPV」にて生放送が決定した『７回目のひな誕祭 〜Welcome to HINATAZAKA ROCKESTRA〜』は、日向坂46がこれまで歩んできた軌跡と感謝を込めて届ける特別なライブ。グループの歴史を彩ってきた楽曲の数々と今の日向坂46だからこそ魅せられるパフォーマンスを横浜スタジアムにて披露する。



本放送は、「ABEMA PPV」にて３月28日（土）12時からチケットの販売を開始し、4,600円（税込）にて視聴することができる。



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