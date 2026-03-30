歌手のＣｈａｒａが、長男で俳優の佐藤緋美（ひみ）との親子ショットを披露し、反響が寄せられている。

Ｃｈａｒａは２９日までに自身のインスタグラムを更新し、「表参道ヒルズの２０周年おめでとうのパーティーで ＠ｈｉｍｉｍｏｊｏ と演奏しました」と親子でイベントに参加したことを明かした。

シンガー・ソングライター、モデルとしても活躍する緋美。「ＨＩＭＩの新曲”オニヤンマ”のメロディーが頭から離れない」とつづり、おしゃれな衣装の２ショットを掲載。

フォロワーは「ソックリです」「可愛すぎる〜」「愛が溢れていますね ステキです」「なかよし親子理想〜」「可愛いママと元気な息子」「瞳が一緒」「お目目そっくり」「お姉ちゃんと弟かと思ったらお母さんと息子だった…」などの声を寄せていた。

Ｃｈａｒａは俳優の浅野忠信と１９９５年に結婚し、２００９年に離婚。長女の佐藤菫（すみれ）と長男の緋美はモデルや俳優として活躍している。緋美は２０２４年に放送されたＴＢＳ系日曜劇場「さよならマエストロ〜父と私のアパッシオナート〜」の出演も話題を集めた。