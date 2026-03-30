東京メトロ東西線がミルク愛まみれに!? カフェオレトレイン運行
株式会社伊藤園は、３月30日（月）発売の新商品「TULLY‘S COFFEE PLATINUM WHITE Café au Lait」のトレインジャック広告を同日より東京メトロ東西線の一部編成で展開する。
あふれんばかりのミルク感にこだわった新商品をPRすべく、今回は中づりや窓上など車内のいたるところに白色やカフェオレ色を基調としたビジュアルを掲出。中づりにはミルクを愛してやまないカフェオレ開発担当者がミルク感をアピールするために独自に実施した「えこひいき調査」の調査結果が紹介され、「ミルク愛が○○○○なカフェオレ！ ○にはいる言葉は？」などユニークな設問に対する幅広い世代の男女500名の回答や伊藤園社内男女55名に実施した試飲調査の結果がまとめられている。
窓上には、より「ミルク感」をインパクト強く、直感的に伝えられるようなビジュアルが。コーヒーブランドであるタリーズの商品でありながら「COFFEE」の文字がミルクの白色によって隠されそうになっているものや世界の言語で表記する「ミルク」を並べたものなどで文字通り「ミルク感にあふれる」ことを表現。
これらの掲出期間は３月30日（月）〜４月13日（月）。東京メトロ東西線の１編成で展開される。
以下、新商品 TULLY‘S COFFEE PLATINUM WHITE Café au Lait開発担当者のコメント
「ミルク愛たっぷりのカフェオレは、私の“ミルク偏愛”が形になった一杯です。試飲者の『なんだ、これは?!』の声に、開発者冥利を感じました。トレインジャックでこの愛を多くの方に届けられるのが楽しみです！平日はなかなかカフ ェに行けない、でも妥協はしたくない、そんな方にお飲みいただきたいです」
あふれんばかりのミルク感にこだわった新商品をPRすべく、今回は中づりや窓上など車内のいたるところに白色やカフェオレ色を基調としたビジュアルを掲出。中づりにはミルクを愛してやまないカフェオレ開発担当者がミルク感をアピールするために独自に実施した「えこひいき調査」の調査結果が紹介され、「ミルク愛が○○○○なカフェオレ！ ○にはいる言葉は？」などユニークな設問に対する幅広い世代の男女500名の回答や伊藤園社内男女55名に実施した試飲調査の結果がまとめられている。
窓上には、より「ミルク感」をインパクト強く、直感的に伝えられるようなビジュアルが。コーヒーブランドであるタリーズの商品でありながら「COFFEE」の文字がミルクの白色によって隠されそうになっているものや世界の言語で表記する「ミルク」を並べたものなどで文字通り「ミルク感にあふれる」ことを表現。
これらの掲出期間は３月30日（月）〜４月13日（月）。東京メトロ東西線の１編成で展開される。
以下、新商品 TULLY‘S COFFEE PLATINUM WHITE Café au Lait開発担当者のコメント
「ミルク愛たっぷりのカフェオレは、私の“ミルク偏愛”が形になった一杯です。試飲者の『なんだ、これは?!』の声に、開発者冥利を感じました。トレインジャックでこの愛を多くの方に届けられるのが楽しみです！平日はなかなかカフ ェに行けない、でも妥協はしたくない、そんな方にお飲みいただきたいです」