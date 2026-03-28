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介護職は「アスリート」激痛の痺れから学んだ、介助やレクの前にすべき“ストレッチ”の重要性

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「はたつん介護士」が、「痛くて病院に行った結果・・・症状は誰でもなる可能性があるので気をつけてください。【介護士 注意喚起】」と題した動画を公開した。動画では、お尻から足にかけての激しい痺れに襲われ病院へ駆け込んだはたつんが、まさかの診断結果と、介護職として働く同業者へ向けた切実な注意喚起を語っている。



冒頭、はたつんは「超絶緊急で今動画回してる」と切り出し、自身を襲った身体の不調について告白した。左のお尻の裏から太もも、ふくらはぎにかけて激しい痺れが生じ、夜も眠れないほどの痛みに悩まされていたという。介護職とYouTuberを兼任し、座り作業も多い日常を送っていたことから、当初は「坐骨神経痛」を疑い、大の苦手だという病院へ足を運んだ。



しかし、レントゲン撮影を経て下された診断結果は、骨の異常でも神経痛でもなく、まさかの「筋肉の無さ」だった。医師によると、筋肉量が少ない状態でレクリエーションなどで激しく動いたため、骨の間のクッション部分が痛み、それが痺れを引き起こしているとのこと。はたつんは、「坐骨神経痛の痺れる場所と違うから、無茶な動きしたんじゃないですかって」と医師に指摘されたことを苦笑いしながら振り返った。



この痛みを伴う経験から、はたつんは「介護職ってアスリートだね」と実感したという。いきなり介助などの重労働に入るのではなく、「ちょっとでもいいからストレッチをした方がいい」と、同じように現場で働く同業者に向けて健康管理の重要性を熱心に訴えかけた。



さらに動画の終盤では、レントゲン写真に写っていた「黒い影」についての余談も披露された。異常がないか心配したものの、その正体はただの「ガス溜まり」だったと明かし、「めっちゃ恥ずかしかった」と赤面。夜勤などで腸内環境が乱れがちになるリアルな悩みを打ち明けつつ、視聴者に腸内環境を整える方法を求めた。自身の失敗談や痛い経験をユーモアたっぷりに語りながら、身体が資本である仕事の過酷さを再認識させる内容となっている。