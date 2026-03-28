インドネシア・バリ島でフランス人モデル、メリサ・ミレイユ・ジャニーヌ（23）が、過激な動画を撮影・配信した疑いで逮捕された。

【画像を見る】問題になった「神聖な木の前でのヌード写真」、ボディラインを強調する投稿も

有料配信プラットフォーム「OnlyFans」にもアカウントを持つメリサはセクシー系インフルエンサーとしても活動している。そんな彼女は、3月8日にバリ島の人気観光地チャングーで男性との性的な行為を想起させる動画を撮影。ミニトップスから胸元があらわな状態で登場し、現地で一般的に利用されているバイク配車サービスの運転手に送迎される設定のもと、最終的には運転手に扮した男性と行為に及ぶという内容で配信され、問題となった。

地元警察は3月17日の会見で、タイへ出国しようとしたメリサと共演者の24歳イタリア人男性を空港で拘束したと発表。さらに、26歳のフランス人マネジャーについても、チャングーのヴィラで逮捕したことを明らかにした。スマートフォンやカメラ、ノートパソコンのほか、撮影に使用されたドライバーベストなども押収されたという。海外ジャーナリストが解説する。

「逮捕された3人には、インドネシアのポルノ関連法および電子情報取引法（ITE法）違反の疑いがあり、わいせつコンテンツの制作、インターネットを通じた配信行為が処罰の対象となるとのこと。報道によれば、最大で10年の禁錮刑が科される可能性があるといい、一部の海外メディアでは、刑期は最大16年に及ぶ可能性があるとも伝えています」

日本人にも人気の高い観光地であるバリ島は、プール付きヴィラや、ビーチなど自然景観といった視覚的に魅力の強いロケーションを比較的低コストで楽しめることから、SNS向けコンテンツの制作拠点としてクリエイターを引きつけてきた。

ここ数年は、有料配信などで稼ぎを得るセクシーインフルエンサーがバリを舞台にコンテンツを作成・配信する動きもみられており、それに伴うトラブルも発生している。

バリ島独自の宗教文化とインドネシアの法規制

2022年4月にはロシア人インフルエンサーが、バリ島で"聖なる山"として崇められるバトゥール山で裸の動画を撮影し、SNSに投稿。夫とともに国外退去処分となった。

同年5月には、別のロシア人のインフルエンサーが、神聖な木の前で撮影したヌード写真を投稿。地元住民の反発を受け、国外追放となった。2023年にも同様の事案が相次ぎ、外国人観光客の振る舞いに対する反発が島内で強まっていたと報じられている。

バリ島でこうしたトラブルが続く背景には、バリ島独自の宗教文化とインドネシアの法規制という2つの要素がある。

「バリ島は、インドネシアの中でも例外的にヒンドゥー教文化が色濃く根付く地域であり、寺院だけでなく、山や巨木などの自然物にも宗教的な意味が与えられています。

観光客やクリエイターにとっては"映える"ロケーションに見える場所であっても、地元民にとっては信仰や共同体の秩序と深く結びついた神聖な空間。

そうした場所での露出や性的なコンテンツの撮影は、単なるマナー違反にとどまらず、宗教的に不敬な行為として受け止められやすい。実際、バリではこうした行為が"穢れ"とみなされ、浄化儀式が行われることもあります。

インドネシアもまた、こうしたコンテンツに極めて厳しい姿勢。インドネシアはイスラム教徒が多数を占める国であり、ポルノに関しては制作や配信そのものを処罰対象とする厳格な法規制を敷いています。つまり今回のような事案は、バリ島の宗教的価値観に反するだけでなく、インドネシアの法律にも抵触する問題なんです」（同前）

こうした状況を受け、バリ州政府は2025年3月、外国人観光客向けの行動ガイドラインを改めて提示。神聖な山や寺院の保護、環境保全、文化遺産の尊重に重点を置き、宗教施設での不適切な行為やヌード撮影、無許可の商業活動などを明確に禁止してきた。

ボニー・ブルーは国外追放、10年の再入国禁止処分に

それでも問題は収まらなかった。2025年12月には、イギリス人の人気OnlyFansクリエイターのボニー・ブルーがバリで拘束され、その後国外退去処分となった。ボニーは、車内での性的行為をテーマにしたポルノ撮影に関与していたとされ、制作そのものについては立証されていないとされるが、観光ビザでの活動など移民法違反が問題視され、国外追放と少なくとも10年の再入国禁止に処された。

さらにボニーは、2025年12月15日にロンドンのインドネシア大使館前でインドネシア国旗を手に性的行為を模した動画を撮影し、2026年3月16日、英国内で公然わいせつに関連する罪で起訴されたとも報じられている。

「こうした流れを踏まえると、今回のメリサの逮捕は一つの動画に対する処罰というよりも、ボニーの一件によってあらわになったインフルエンサーらによる"手法"に、当局が反応したものと考えられます。つまり、バリ島を"無制限の撮影スタジオ"として扱う発想そのものへの対応の一環ということです」（同前）

世界各地で過激な言動で注目を集めようとする一部のインフルエンサーのあり方、そしてプラットフォームのあり方が問われている。