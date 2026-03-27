ホークス観戦前にチェック！打線の核・近藤健介＆柳田悠岐と絶対的左腕モイネロの魅力

ソフトバンクで活躍している注目選手

ソフトバンクの強さを支えているのは、実績十分のベテランと勢いある若手、勝負強い外国人選手の存在だ。

毎試合のヒーローが変わる層の厚さこそが、上位争いを続ける理由といえる。

ここでは、注目したい選手を紹介する。

近藤健介

近藤健介は、高い出塁率と勝負強い打撃で打線をけん引するソフトバンクホークスの中心選手だ。

移籍後も安定した成績を残し、2024年以降も首位打者争いに絡む活躍を見せている。

長打力だけでなく四球を選べる選球眼があり、得点機を広げる役割を担っている。

そのうえ外野守備でも安定感があり、攻守両面で欠かせない存在といえるだろう。

柳田悠岐

柳田悠岐は、長年チームを支えてきたソフトバンクホークスの主砲だ。

フルスイングから放たれる一打は球場の空気を一変させる。

度重なるけがを乗り越えながらも、ここ一番での存在感は健在。

若手が増えた打線の中で精神的支柱としての役割も大きく、チームの勢いを左右するキーマンといえるだろう。

リバン・モイネロ

リバン・モイネロは、キューバ出身の左腕で、リリーフから先発まで幅広く活躍している。

切れ味鋭い変化球と速球の組み合わせで三振を奪える投手だ。

接戦の場面で登板することが多く、勝敗を分ける局面で頼れる存在。

短期決戦の経験が豊富で、大舞台での強さが光る。