路上で生まれた直後の子猫たちを発見し、緊急保護した投稿者さま。お家に連れ帰ると、先住犬たちの母性が大爆発！？あまりにも尊い光景は、SNS上で「みんなで子育てしてる感じが微笑ましいです」「守ってくれる人が大勢いて安心だね」「うわー可愛い光景！」といった声が寄せられています。

【動画：路上で『生まれた直後の子猫』を発見し保護→家に連れて帰ったら、先住犬が…『母性溢れる行動』】

路上で生まれた直後の子猫を緊急保護

YouTubeチャンネル「ぽめかま」さまで公開されたのは、路上で生まれた直後の子猫2匹を発見した当時の様子です。

ある日、投稿者さまが愛犬たちを散歩させていると、路上でまだ生まれて間もない小さな赤ちゃん猫を2匹発見しました。

このままでは死んでしまうと危惧した投稿者さま。すぐに2匹を緊急保護し、自宅に連れ帰ることにしたのだそうです。

家に連れ帰ると、先住犬たちが…

家に連れ帰り、ひと通りお世話を終えた投稿者さま。ミルクを与えていると……

どうやら先住犬の柴犬さんがとても興味があるようで、すぐ近くでミルクを飲んでいる赤ちゃん猫をじーっと観察していたと言います。

その後も、赤ちゃん猫がダンボールの中で過ごす様子をじっと眺めていたという柴犬さん。

どうやら家にやってきた赤ちゃん猫を見て、母性が溢れ出しているようです！

母性溢れる姿に称賛の声が殺到

その後も毎日のように赤ちゃん猫の様子を見にやってきていたという柴犬さん。まるで自分がお母さんになったかのような行動が、とても愛おしかったといいます。

残念ながら、この後、キジトラの子猫は猫風邪によってこの世を去ることになってしまったそうですが、茶トラの「麗子」と名付けられた猫ちゃんは、大きく成長し、現在も一緒に暮らしているとのことです。

柴犬さんの愛情溢れる行動は、さまざまなSNSで大きな話題となり、「みんなで子育てしてる感じが微笑ましいです」「守ってくれる人が大勢いて安心だね」「うわー可愛い光景！」といった声が寄せられました。

YouTubeチャンネル「ぽめかま」さまでは、現在の柴犬さんたちと大きく成長している麗子ちゃん、そして先住猫さんの日常が紹介されています。現在の姿が気になる方は、ぜひ覗いてみてくださいね。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ぽめかま」さま

執筆：しおり

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。