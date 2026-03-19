『らぶキャラ vol.57』はシールたっぷりスペシャル号！
Gakkenより、2026年3月12日に『らぶキャラvol.57』が発売された。シールちょう&シール2枚が付録する、シールたっぷりスペシャル号だ。
＞＞＞付録のシールちょう＆シールセットをチェック！（写真5点）
『らぶキャラ』は、サンリオキャラクターズといっしょに遊んで学べる雑誌。
今回の『らぶキャラ』は、シールスペシャル号！ 付録でも企画でも、シールを使ってサンリオキャラクターズと楽しく遊べる企画が盛りだくさん。
注目は別冊付録！ キティ・シナモン・マイメロディ・クロミの大人気キャラクターたちが、シールちょうとシールのセットになった。
シールはイラストと質感が異なる2枚。1枚は、ころっとしたイラストのぷっくりシール。ふにふにした手触りとふんわりとしたイラストがぴったり。もう1枚は15×12cmサイズのビッグなキラキラシール。スイーツイメージのイラストと、キラキラのホログラムが豪華な1枚となっている。
シールちょうは2枚のシールとおそろいのイラストで、セット使いに最適。どれも『らぶキャラ』でしか手に入らない特別なデザイン。
シールちょうは、6つの穴が開いているので、お手持ちのシールファイルにはさんでも使用可能。シールとおそろいのデザインなので、セットで使うとシールを貼るのがもっと楽しくなる。
シールの他にも、プロフィールちょう＆メモや、折り紙レターなどのとじ込み付録も。さらにポムポムプリンの周年をお祝いしたプリン特集や楽しい企画が盛りだくさん。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665860
＞＞＞付録のシールちょう＆シールセットをチェック！（写真5点）
『らぶキャラ』は、サンリオキャラクターズといっしょに遊んで学べる雑誌。
今回の『らぶキャラ』は、シールスペシャル号！ 付録でも企画でも、シールを使ってサンリオキャラクターズと楽しく遊べる企画が盛りだくさん。
注目は別冊付録！ キティ・シナモン・マイメロディ・クロミの大人気キャラクターたちが、シールちょうとシールのセットになった。
シールはイラストと質感が異なる2枚。1枚は、ころっとしたイラストのぷっくりシール。ふにふにした手触りとふんわりとしたイラストがぴったり。もう1枚は15×12cmサイズのビッグなキラキラシール。スイーツイメージのイラストと、キラキラのホログラムが豪華な1枚となっている。
シールちょうは2枚のシールとおそろいのイラストで、セット使いに最適。どれも『らぶキャラ』でしか手に入らない特別なデザイン。
シールの他にも、プロフィールちょう＆メモや、折り紙レターなどのとじ込み付録も。さらにポムポムプリンの周年をお祝いしたプリン特集や楽しい企画が盛りだくさん。
（C） 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L665860
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