ほみなみあ名義で「ウルトラジャンプ」で作品連載中の漫画家・穂波あみさんが、週刊FLASH（光文社）に登場しました。2025年、同誌にて初グラビアに挑戦し、話題になった"美しすぎる漫画家"の再登場です。



【写真】フェロモンを放つ"美しすぎる漫画家"穂波あみさん

衣装がはだけ、透き通るような白い肌があらわになった穂波さん。バストトップをかろうじて隠した過激グラビアを披露。漫画とグラビア、異色の二刀流で躍進する彼女の艶やかな肢体を目に焼き付けてください。



2025年12月には90ページのデジタル写真集『First Love』をリリース。す。公開された誌面カットでは、大胆に攻めた露出感で、透き通るような白い肌、憂いのある美貌を見せつけています。



【穂波あみさんプロフィール】

ほなみあみ 6月10日生まれ 東京都出身 T160・B85W60H92 会社員として働きながらコスプレイヤー、イラストレーターとしても活動。「ウルトラジャンプ」（集英社）にて、ほみなみあ名義で『義母の愛はママならないっ！』の連載中。「穂波あみ 2026年カレンダー」は、わくわく製作所より発売中。最新情報は、公式X（@nam_man3）