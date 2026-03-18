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YouTubeチャンネル「静岡の元教師すぎやま」が「先生が春休みにコッソリやっていること5選」を公開した。動画では、元教師のすぎやま氏が、生徒が不在となる春休みの期間に、教育現場で教師たちが一体何をしているのか、そのリアルな実態と知られざる裏側を解説している。



すぎやま氏はまず、1つ目として「平日ランチ」を挙げた。普段の学校生活において、教師は給食の準備指導や片付け、トラブル対応に追われ、「5分で給食食べて丸付けしたりしてる」と明かす。そのため、給食のない春休みは「唯一人間らしい食事をとれる」貴重な時間であり、平日ランチに行けるだけで教員のやる気は大きく向上すると語った。



2つ目は「異動に関する情報収集」である。春休み特有の風物詩として、自身の異動先の校長の人柄や、新しく着任する教師の情報を事前に仕入れるという。過酷な職場環境への「心の準備をしておく」ために、あらゆるツテをたどって情報収集を行う実態を明かした。



3つ目の「片付けや書類の整理」では、教員特有の職業病に言及。「教育的価値のある資料だと思い込んじゃって」物を捨てられない教師が多く、大量のプリントやファイルの整理に追われるという。教室や職員室など複数箇所を片付ける必要があり、仕事が遅い教師は深夜まで残って作業をしていると説明した。



4つ目として強調したのが「来年度の準備」だ。4月1日の校内人事の発表から数日後の入学式までに、「猛ダッシュで」準備を終わらせなければならないと指摘する。特に、新学期が始まってからの最初の1週間は、クラスの雰囲気が決まる「黄金の1週間」と呼ばれており、その準備に追われるため、お花見なども「見てる場合じゃない」と語気を強めた。



最後に5つ目として「生徒の情報収集」を挙げた。新しく受け持つ生徒の特性について前担任などから情報を引き継ぎ、「先手必勝で」トラブルを防いだり長所を伸ばしたりするアプローチを考えるという。これは単なる悪口大会ではなく、学級崩壊を防ぐための「必要な情報収集」であると強調した。



すぎやま氏の解説から、教師の春休みは決してのんびりした休暇ではなく、次年度の「黄金の1週間」に向けた膨大な準備や情報収集に追われる多忙な期間であることが浮き彫りとなった。新学期をスムーズにスタートさせるための、教員たちの知られざる苦労と努力が垣間見える内容となっている。