新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、平成を代表する人気ギャグアニメ『ボボボーボ・ボーボボ』公式無料チャンネルを３月19日（木）より初開設する。



『ボボボーボ・ボーボボ』は、2001年より「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて連載された澤井啓夫によるギャグ漫画が原作。アフロヘアーの主人公・ボーボボが“鼻毛真拳”を武器に仲間たちとともに、全人類をボーズ頭にしようとするマルガリータ帝国に立ち向かう、前代未聞の不条理ギャグバトルが描かれる。常識を超えた怒涛のボケとツッコミが連続するその独特の世界観は、当時の少年漫画の常識を覆す異色作として大きな話題に。2003年より放送されたTVアニメでも強烈なキャラクターと予測不能な展開で多くの視聴者にインパクトを残し、“伝説級ギャグアニメ”として今もなお語り継がれている。



このたび「ABEMA」での初開設が決定した、『ボボボーボ・ボーボボ』公式無料チャンネルでは、TVアニメ全76話を３月19日（木）の開設から４月２日（木）まで毎日無料放送。放送後１週間、放送エピソードを無料で楽しめる。



(C)澤井啓夫／集英社・東映アニメーション